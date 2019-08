Drámai a magyar nyugdíjhelyzet: eddig sosem látott számok a szomorú valóságról

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

tavaly december végén a fiatalabb, 16-29 év közötti korosztály képviseltette magát a legkevesebb taggal az önkéntes pénztárakban 59 ezer fővel, őket a 60 év felettiek követik 155 ezer taggal. A 30-44 év közöttiek száma 432 ezer fő volt, a legtöbben viszont a 45-59 év közöttiek voltak, összesen 489 ezren.

59 ezer fővel, őket a 60 év felettiek követik 155 ezer taggal. A 30-44 év közöttiek száma 432 ezer fő volt, a legtöbben viszont a 45-59 év közöttiek voltak, összesen 489 ezren. Az adatokból jól látszik, hogy a 30 év alattiak aránya alig 5% a teljes taglétszám tekintetében, miközben a nyugdíjhoz közelebb álló, 45-59 éves korosztály már több mint 43%-ot képvisel. Ebből is látszik, hogy a nyugdíjra való öngondoskodás tekintetében az idősebb korosztály sokkal inkább az élen jár, mint a fiatalok, igaz persze az is, hogy érthető módon nagyobb azoknak az aránya, akik a nyugdíjhoz közelebb vannak.

Sajnos nem segít a fenti trenden az sem, hogy a cafeteria- és ebből adódóan az adóváltozások miatt vélhetően egyre több az olyan munkáltató, amely kevesebbet fizet be munkavállalói után az önkéntes kasszákba, illetve más típusú juttatásokat ad dolgozóinak. Ez pedig javában érinti a frissen a munkaerőpiacra kerülő, illetve csak pár éve dolgozókat.

Mindezek mellett jól látható, hogy a 30 év alattiak száma évről évre csökken az önkéntes pénztárakban, mint ahogyan 30-44 év közöttiek is. Ezzel szemben viszont a 45 felettiek száma folyamatosan nő, egyre inkább nő tehát a pénztárak átlagéletkora.

Azt eddig is tudtuk, hogy folyamatosan csökken az önkéntes pénztárak taglétszáma és a nyugdíjra félretett pénzek sem nagyon nőnek, az MNB új adatsorából viszontAz MNB négy korcsoportra, a 16-29 év közöttiekre, a 30-44 év közöttiekre, a 45-59 év közöttiekre, valamint a 60 év felettiekre lebontva is bemutatja, milyen az önkéntes pénztárak taglétszámának és tagdíjainak megoszlása. A pénztári taglétszámi adatokból kiderül, hogy

A 30 év alattiak megtakarítása volt a legkevesebb tavaly 11 milliárd forinttal, ez gyakorlatilag eltörpül a 45-59 éves korcsoport 666 milliárdos megtakarítása mellett.

Nem meglepő módon az idősebb korosztálynak van több megtakarítása, miután nekik több év is állt rendelkezésre a gyűjtéshez. Érdekes viszont, hogy a 30-44 év közöttiek önkéntes pénztári megtakarítása nem sokkal marad el a 60 év felettiekétől. A 30 év alattiak megtakarítása még az 1%-ot sem éri el a teljes vagyonon belül, ezzel szemben 45-59 éveseké a közel felét teszi ki.

, miután nekik több év is állt rendelkezésre a gyűjtéshez. Érdekes viszont, hogy a 30-44 év közöttiek önkéntes pénztári megtakarítása nem sokkal marad el a 60 év felettiekétől. . A 30 év alattiak megtakarítása az elmúlt három évben gyakorlatilag stagnált, a 30-44 év közöttieké pedig valamelyest csökkent. A 45 év felettiek önkéntes pénztári vagyona viszont nőtt, a legnagyobb vagyonnövekedést a 60 élv felettiek mutatták éves összevetésben.

egy 30 év alattinak alig több mint 190 ezer forint,

egy 30-44 év közöttinek kicsivel több mint 800 ezer forint,

egy 45-59 év közöttinek 1,7 millió forint, míg

egy 60 év felettinek 2,3 millió forint megtakarítása van önkéntes kasszában.

Nagyjából hasonló trendek figyelhetőek meg akkor is, ha azt nézzük, hogy korcsoportonként hogyan oszlik meg a tagok követelése, lényegében tehát az az összeg, amire nyugdíjba vonulásukkor az önkéntes pénztárból számíthatnak:Beszédes adat, és egybe is cseng a fentiekkel, hogy a korcsoportonkénti vagyont elosztva a taglétszámmal megkapjuk, hogy átlagosan

Az önkéntes nyugdíjpénztárak friss negyedéves számairól múlt héten írtunk , itt külön kitértünk arra, hogy a második negyedévben is csökkent az önkéntes pénztárak tagjainak száma, jelenleg 1,12 millió főt téve ki.

A taglétszám és az önkéntes pénztári befizetések annak ellenére csökkennek, hogy a pénztárak az elmúlt években (a tavalyi évet leszámítva) igen vonzó hozamokat értek el tagjaiknak, és már az idei első félévben is 5% körüli hozamnál tartanak.