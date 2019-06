ÁSZ-elnök: teljesen máshogy kellene félretenni, mint eddig

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Ez a költségvetési tervezet egy jó tervezet, biztosítja a stabilitást, a kiszámíthatóságot; és önmagába az stabilizáló tényező, hogy évek óta nyáron elfogadja az Országgyűlés.

A társasági adó decemberi feltöltése például ki fog esni, fél évvel későbbre fog tolódni.

Háztartási költségvetést kellene tervezni, félre kellene tenni megtakarításokat, tudatos vásárlónak kellene lenni, hogy nem ott vásárlunk, ahol éppen járunk, hanem ezt is optimalizálni.

az állam tud segíteni befektetési számlát nyitni, a munkáltatónak pedig legyen egy olyan ajánlata, hogy rögtön a fizetés napján oda utal, nem a maradék elve alapján kerül oda a pénz.

2011 óta nemcsak ellenőrzi, hanem tanácsokkal is ellátja a kormányt és az Országgyűlést az Állami Számvevőszék; előbbinek már múlt hét elején ezt megtették a hivatalosan kedden benyújtott költségvetéssel összefüggésben - mondta az InfoRádió Aréna című műsorában az ÁSZ elnöke.Számait tekintve, amióta én a Költségvetési Tanács tagja vagyok, az elmúlt hét évben soha nem volt, hogy egy százalékos hiányt tervezett a kormány úgy, hogy van egy százalékos tartalék" - fogalmazott Domokos László. A számvevőszék elnöke ugyanakkor felhívta a figyelmet a büdzsé kockázataira is.Az első évben ez tehát gond lesz. A másik az áfacsökkentés: mindig azt mondják, hogy ettől fehéredik a gazdaság, én még ezt nem tapasztaltam sohasem, de az árak biztos nem csökkennek tőle. Nyilvánvaló, hogy ez inkább az adott ágazat feltőkésedését, esetleg a bérversenyben való versenylehetőségét teremti meg. Ennek mi még nem láttuk a kalkulációját, várjuk június közepét. Látjuk a nagyberuházások kockázatát, hogy el tudnak-e készülni, és látszódnak olyan olyan kockázatok, amelyet korábban mi a pénzmaradványok körül láttunk."Az Állami Számvevőszék elnöke hangsúlyozta, csökkenő kockázatokat érzékelnek a költségvetésben, de a jelentős tartaléknöveléssel a kormányzat felkészült a világgazdaság visszaesésére is.A 2008-as világgazdasági válság környékén vetődött fel a lakosság körében is, hogy az egyszeri ember miként tudja mérsékelni a külső negatív hatásokat. Az Állami Számvevőszék már 2011 óta foglalkozik ennek a kivitelezésével - mondta a szervezet elnöke.Legyen tudatos bankkezelő, nézze meg, hogy hol vezeti a számláját, tudja, hogy mi az a kockázatos befektetés - ezt a devizehitelezés megmutatta -, mi az az államilag garantált tőkebefektetés, mit jelent az, hogy tőkegarantált, és akkor mi van a kamattal."Domokos László az OECD felméréseire hivatkozva azt hangsúlyozta, jelenleg azok sem rendelkeznek megfelelő megtakarítással, akik pedig félre tudnának tenni. Példaként hozta fel, hogy az ember lényegében akkor is takarékoskodik, amikor hitelre vesz egy terméket.Talán először hívjuk fel az állampolgár figyelmét, hogyHa az ember havonta 5-10 ezer forintot így félre tudna tenni, akkor szépen összegyűlhetne egy olyan 3 havi bevétel, ami ha munkanélküliség lesz, betegség lesz, akkor is tudja folytatni az életét. Van ideje, hogy új jövedelemforrást keressen."Az ÁSZ elnöke óvatosabb és tervszerűbb gazdálkodásban látja a lakossági megtakarítások fellendülését. Hasonló gondolatokat néhány nappal ezelőtt is megfogalmazott:A Domokos László ÁSZ-elnökkel készített teljes Aréna-felvétel i tt tekinthető és hallgható meg.