Íme a számok: kiszámoltuk, mennyit buksz a lakástakarék kivégzése miatt

Az állami támogatás mértéke egy lakás-takarékpénztári szerződésre havonta befizetett összeg 30%-át teszi ki. Mivel a támogatás felső korlátja évi 72 ezer forint, ezért évi 240 ezer, azaz havi 20 ezer forint befizetésével lehetett maximalizálni a támogatást. Az utóbbi években ez a havi 20 ezres konstrukció volt a lakás-takarékpénztárak leggyakoribb termékmódozata. Az törvény lehetőséget adott arra, hogy a családtagok (egyenesági rokonok, házastársak, testvérek) szerződéseit ugyanazon célra használják fel a szerződők, ezért egyrészt futamidő, másrészt szerződésszám alapján néztük meg, ki mekkora állami támogatást bukott a megtakarításról lemaradók közül.

Az egyes lakás-takarékpénztárak kondíciói több szempontból is eltértek valamelyest a fentiektől, pl. a futamidő és a betéti kamat általában nem egész évre és nem nullára kerekített volt, ezért a fenti táblázat kalkulációit közelítő számításként érdemes kezelni. Aki egy szerződést tervezett elindítani 4 éves futamidővel, közel 288 ezer forintot bukott a törvénymódosítással. Aki 5 szerződést 10 évre, az 3,6 millió forintot. Nagy kérdés, a lakás-takarékpénztárak mit lépnek, új, állami támogatás nélküli termékeiket (ha egyáltalán lesznek ilyenek, és az Aegon LTP-hez hasonlóan nem zárják be a boltot) vajon milyen kamattal kínálják majd. Ha 0% fölöttivel, akkor a lakás-takarékpénztárti szerződést így is elindító ügyfelek a fentieknél összességében valamivel kevesebbet bukhatnak, a pozitív kamat kis részben kompenzálhatja a kieső állami támogatást.