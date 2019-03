Lekapcsolták a Magyarországon is terjedő, milliárdos piramisjáték vezérét

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Március 6-án tartóztatták le Konstantin Ignatovot a Los Angeles-i nemzetközi reptéren, március 7-én pedig nyilvánosságra hozták, hogy már korábban vádat emeltek Ruja Ignatova, a OneCoin alapítója ellen."Az alperesek egy több milliárd dolláros, állítólagos kriptodevizás vállalatot építettek teljes egészében hazugságokra és megtévesztésre. Hatalmas hozamokat és minimális kockázatot ígértek, de. A befektetők áldozatul estek, miközben az alperesek meggazdagodtak" - fogalmazott Geoffrey S. Berman, manhattani ügyész.A OneCoint Cyrus R. Vance New York-i ügyész úgy jellemezte, mint egy "régi piramisjáték egy új platformon," míg az IRS különleges ügynöke, John R. Tafur elmondása szerint ez egy "régi csalás egy virtuális csavarral." Az adóhivatal embere hozzátette: "." Az FBI igazgatóhelyettese, William Sweeney, Jr. szerint a "OneCoin egy olyan kriptodeviza volt, ami csak a séma feltalálóinak és társainak fejében létezett." Elárulta azt is, hogy aA nyomozati anyagból kiderül, hogy a OneCoin állítólag 3 millió taggal rendelkezett világszerte, csak 2014 negyedik negyedéve és 2016 harmadik negyedéve közt 3,353 milliárd eurónyi bevételre tett szert a séma, míg azA vizsgálat során bebizonyosodott, amit régóta sejteni lehetett a sémáról és többek közt a Portfolio is részletesen írt róla: a OneCoin nem egy kriptodeviza, nincs mögötte blockchain., így növekedhetett 0,5 euróról 29,95 euróra az "értéke" 2019 januárjáig. A 2015 márciusa után allokált "devizák" egy részére ráadásul még az üzemeltető, Ruja Ignatova is úgy hivatkozott, mint a "hamis érmék."A törvényszék megvizsgálta Ignatováék levelezését is, ebből kiderül többek közt az is, hogy Ignatova azt írta testvérének, hogyIgnatova így is tett, megpróbálta a sajtóra kenni a balhét , majd eltűnt, a mai napig nem találják, állítólag hamis személyazonossággal, ukrán papírokkal bujkál valahol:Ignatovát az amerikai törvényszék hálózatban elkövetett csalással, összeesküvéssel, értékpapírcsalással, pénzmosással vádolja, négy vádpontban 20 év a maximum kiszabható börtönbüntetés, egy vádpontban öt év. Ignatovot hálózatban elkövetett csalással vádolják, 20 évet kaphat.A OneCoin, vélhetően több ezer ember volt tagja a sémának. A piramisjátékot célzó összhatósági vizsgálat 2017 óta tart, nincs információnk arról, hogy bármilyen előrelépés született volna az ügyben: