Mibe fektessek 2019-ben?

Visszatért a volatilitás

A világon szinte minden jelentősebb gazdaság növekedése lassulni fog idén, a Világbank például 3%-os globális GDP-növekedésre számít a 2018-as 3,1%-kal szemben, míg az Egyesült Államok növekedése 2,5%-ra lassul az idei 2,7%-kal szemben, az eurózónáé 1,7%-ra a mostani 2,1%-ról, míg Kínáé 6,2%-ra az idei 6,3%-ról. Van, aki még pesszimistábban látja 2019-et, a Duke University egy kutatása szerint az amerikai nagyvállalatok CFO-inak közel 50%-a egyenesen amerikai recessziót vár 2019 végére.

Mivel érdemes kockáztatni?

Amerikai részvények: a fent említett tényezők miatt számos szakember vár jelentős volatilitást 2019-re nézve, de rengetegen továbbra is optimisták az amerikai részvények alakulásával kapcsolatosan. A Citi elemzői például több mint 10%-os S&P 500 emelkedést várnak az év végére, a Bank of America szerint pedig egyes részvények, mint például a Walt Disney, a GM, a Molson Coors, az ExxonMobil, a Raytheon és a Microsoft lesznek felülteljesítők. A Morgan Stanley elemzői szerint viszont érdemes hanyagolni az amerikai részvényeket és inkább feltörekvő befektetések közül szemezgetni.

Óvatosabb duhajoknak

Idén az MNB várhatóan csak az év végén nyúl az irányadó kamatokhoz, a bankok pedig továbbra sem lesznek rákényszerülve az aktív betétgyűjtésre, a betéti kamatok így 2019-ben is alacsonyan maradnak, így a kockázatkerülő befektetőknek érdemes a bankbetéteken kívül keresni a hozamot.

Az előző évek nyugodtságához képest 2018 erős változást jelentett, hiszen a piacokra visszatért a rég nem látott volatilitás, nem volt kifizetődő az elmúlt évek jól megszokott stratégiája, vagyis hogy egy indexkövető alapba gurítjuk a pénzünket és hátradőlve figyeljük, ahogy gyarapszik. Nincs rá sok esély, hogy 2019-ben jelentősen változik a helyzet, jobb, ha hozzászokunk a volatilitáshoz, mert:Ezen felül természetesen bármikor adódhat egy olyan nem várt esemény, ami még komolyabban megbolygatja a piacokat, mint bármelyik a fentiek közül.Szinte mindegy, mibe fektetünk 2019-ben, valószínűleg megnövekedett volatilitással, kisebb hírekre adott nagyobb befektetői reakciókkal számolhatunk. Így az elmúlt években sikeres "buy and hold" stratégia helyett valószínűleg kifizetődőbb lesz egyes vállalatok részvényeit longolni vagy shortolni, aktívan kereskedni.Az elmúlt években rengeteget lehetett keresni a magyar blue chipeken, 2018-ban viszont finoman szólva is volatilis volt a BUX, január végétől májusig mintegy 16%-ot esett az index, majd november elejétől decemberig 13%-os ralit teljesítettek a blue chipek, miután végigszenvedték a nyarat érdemi elmozdulás nélkül. Eddig úgy tűnik, nem volt kifizetődő hosszú távon a Mészáros-papírokat sem tartani: az Opus és a Konzum is 30% körüli gyengülést produkáltak az év végéig 2018-as csúcspontjukhoz képest.Nagyon valószínűtlen, hogy a 2015-től 2018 elejéig tartó, szinte töretlen emelkedést viszontlátjuk a magyar tőzsdén és az is, hogy a tavalyelőtt még több ezer százalékos emelkedést produkáló Mészáros-papírok ismét hasonló csodákat tesznek. Ha magyar részvényekbe szeretnénk fektetni, 2019-ben talán érdemes lesz inkább egy-egy rövid távú érdekes hírre, sikersztorira rárepülni, majd a hozamot lefölözni ahelyett, hogy a hosszútávú haszonszerzés érdekében válogatás nélkül longolunk olcsó papírokat vagy blue chipeket.

A rövid állampapírok a betéteknél lényegesen vonzóbb, 2-2,5% körüli hozamot hoznak, ami negatív reálhozamot jelent abban az esetben, ha az MNB 2019-re várt, 3%-os inflációs várakozása megvalósul. Jobb befektetés lehet egy hosszabb állampapír, például egy Prémium Magyar Állampapír, mely futamidőtől függően 1,1-1,7% reálhozamot kínál az infláció fölött, így a vagyonmegóvás felett még minimális hozamot elérhetünk vele.

A közepes kockázatot vállaló befektetőknek az emelkedő hozamkörnyezetben jó alternatíva lehet akár egy ingatlanalap (sokan az ingatlanár- és bérleti díj növekedést várnak 2019-re is, bár a növekedés üteme vélhetően lassulni fog egy kicsit), akár egy aktívan kezelt, kevésbé kockázatos abszolút hozamú alap az idei évre, bár valamekkora árfolyammozgásra itt is készülnünk kell.

A korábban sztárbefektetésnek számító lakástakarékok, melyekkel akár 10% fölötti fix hozamot is el lehetett érni, ma már jóval kevésbé attraktívak, hiszen az állam idén elvette róluk a befizetésarányos, 30%-os állami támogatást. Jelenleg egyedül a Fundamentánál érhető el lakástakarék-szerződés, melyre 5%-os befizetésarányos kamatbónuszt írnak jóvá évente, ez a minimális, hatéves időtávon körülbelül 1% tőkearányos hozamnak felel meg. Jó hír viszont, hogy kedvező, fix kamatozású hitel is jár mellé.

Nyugdíjra spórolsz?

Az új kötvény hasonló lesz a babakötvényhez, amely most az infláció felett 3%-os prémiumot ad. Azt viszont hozzátette, hogy a prémium mértéke az életkor függvényében változna.

A nyugdíjkötvény akkor jár majd le, amikor tulajdonosa eléri a nyugdíjkorhatárt.

A kifizetést lehet kérni egy összegben, illetve havi járadékként is.

A konstrukciót csak a lakosság veheti, az intézményi szereplők ki lesznek zárva a vásárlói körből.

A NYESZ esetében találkozhatunk a legbarátságosabb költségszerkezettel, viszont itt saját magunknak kell döntenünk a befektetésünk allokálásáról, a vagyonunk kezeléséről.

A nyugdíjpénztárral más dolgunk nincs, mint fizetni a tagdíjat, itt a szolgáltató gondoskodik a vagyonkezelésről, nekünk csak azt kell végiggondolnunk, hogy milyen időtávban szeretnénk befektetni és ennek kapcsán mekkora kockázatot vállalunk.

A nyugdíjbiztosítások jellemzően a legdrágábbak a piacon, viszont számos plusz szolgáltatást kapunk cserébe, mint a kockázati biztosítás, a garantált hozam lehetősége (vegyes biztosítások esetén), a tanácsadó segítsége, stb. Tavaly lépett életbe az etikus életbiztosítási koncepció is, amely többek közt a (nem csak nyugdíjcélú) termékek költségeit csökkentette, átláthatóbbá tette őket és az eszközalapok kínálatát is összehangolta.

2018 egyik nagy bejelentése az volt, hogy az állam belép a nyugdíjcélú megtakarítások piacára egy újfajta állampapírral, a termék vélhetően versenyképes lesz a most elérhető három, piaci alapú befektetéssel. Varga Mihály pénzügyminiszter a Reutersnek adott interjút a témában, akkor az alábbiakat emelte ki az új konstrukcióval kapcsolatban:Alábbi cikkünkben példaszámításokat is végeztünk a nyugdíjkötvény várható megtakarítási összegeit illetően:Jelenleg egyébként három lehetőség áll a nyugdíjcélú megtakarítások iránt érdeklődők előtt; a nyugdíj-előtakarékossági számla, az önkéntes nyugdíjpénztárak és a nyugdíjbiztosítás. Mindhárom esetben igénybe vehető 20 százalék állami támogatás a számlára (NYESZ esetében 100-130 ezer, nyugdíjbiztosítás esetében 130 ezer, nyugdíjpénztár esetében 150 ezer forintos plafonig). Főbb jellemzőik, hogy: