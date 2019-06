Összehasonlítottuk a két bankgyilkost: a Transferwise vagy a Revolut a nyerő?

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Igaziból egész más a kettő

A Revolut alapvetően egy prepaid-kártyákkal foglalkozó cég ; a kártyát többféle devizában lehet feltölteni, majd bankközi árfolyamon lehet váltani a devizák közt. A szolgáltatás arra van kitalálva, hogy ha a felhasználó gyakran utazik külföldre vagy vásárol online, kedvező feltételekkel tudja használni a kártyáját. A prepaid-rendszer sikere után döntött úgy a Revolut, hogy elkezdenek foglalkozni pénzátutalással, kriptopénzekkel is és tervben van egy brókercég elindítása is.

A Transferwise nemzetközi pénzátutalási szolgáltatással nyitott, ami úgy működik, hogy ha például Nagy-Britanniába akarunk utalni, a cég magyar számlájára utalunk forintot, cserébe ennek az összegnek megfelelő fontot utalnak az Egyesült Királyságban az általunk választott célszemélynek. Így lényegében határokon belül belül oldanak meg egy nemzetközi utalást, így a váltási árfolyam és a tranzakciós díjak jóval kedvezőbbek lesznek. Ez a rendszer azoknak való, akik például külföldön dolgoznak és haza akarnak utalni a családjuknak. Később a Transferwise a Revolut termékéhez hasonló, többdevizás prepaid-kártyát is indított.

Mindkét startup a nemzetközi fizetések területén dolgozik és működésük alapköve, hogy egyszerűen használható alkalmazásokkal és alacsony díjakkal forgatják fel a hagyományos bankok által uralt piacot. A startupok viszont mind a maguk módján közelítik meg a témát:

A Transferwise új, budapesti irodája. Fotó: Transferwise

Olcsó a deviza, de mennyire?

Míg a hagyományos bankok külön vételi és eladási árfolyamot számolnak devizaügyletek kivitelezésekor,A Revolutnál az elérhető devizák kínálata szűkebb, viszont a váltás a legtöbb devizakereszt eseténa szolgáltatónak, de egzotikusabb devizák esetén akár 2% fölé is mehet ez a költség. Mindkét fintechcég 200 fontig ingyenes készpénzfelvételt is biztosít bármely bank ATM-jéből, a kártyás vásárlás pedig díjmentes.A konkrét devizaárfolyamokat vizsgálva elmondható, hogy a két fintechcég hasonló árfolyamon vált, viszont valóbanAz alábbi snapshot szerda délután 1 órai helyzetnek megfelelően készült, a fintechek közti minimális eltérést akár az adatátvezetésben lévő időkülönbségek is okozhatják.

Van ingyen ebéd

havi 200 helyett 400, illetve 600 fontnyi készpénzt vehetnek fel díjmentesen ATM-ből,

kapnak ingyenes egészségbiztosítást, repülőgép-késésbiztosítást és poggyászbiztosítást, virtuális kártyákat,

a Metal ügyfele a fancy fémkártyán, a prémium szolgáltatásokon és a díjkorlátok kitolásán kívül 0,1-1%-os vásárlás-visszatérítést és utazási asszisztens-alkalmazást is kapnak.

Bár mindkét szolgáltató jóval olcsóbb a bankoknál, mindkét esetben felmerülhetnek a devizaváltáson kívül is díjak.A Revolut prémium ügyfelei így egyes szolgáltatásokat kedvezőbben vehetnek igénybe:A Transferwise-nál szintén adott a 200 fontig terjedő díjmentes készpénzfelvétel, viszont itt nincs mód a szolgáltatás kibővítésére.A devizaárfolyamok mellett az egyetlen összehasonlítható szolgáltatás a két cég közt a többdevizás kártya, ennek tarifái a következők:

A Revolutnál egyébként lassabb a pénzátutalás teljesítése: itt 3-5 napon belül íródik jóvá a célszemély számláján, míg a Transferwise-nál gyakran már napon belül, de alapvetően 1-2 nap alatt teljesül a tranzakció.

Fotó: Shutterstock

Nézzünk a motorház alá!

Ez azt jelenti, hogyha bármely fintechcég csődbe megy, az ügyfelek visszakapják a pénzüket, ha viszont a számlavezető bank megy csődbe, az ügyfelek futhatnak a pénzük után.

Az egyszerű alkalmazáson és a díjakon kívül fontos kérdés a szolgáltató háttere is. Mindkét cég úgynevezett e-money licenccel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy nem bankok, közvetetten tárolják ügyfeleik pénzét más pénzintézeteknél: a Transferwise a Barclaysnál, a Revolut pedig a Barclaysnál és a Lloydsnál.A fintechcégek betétbiztosítása tehát nem fedezi a potenciális kártalanítási igényeket.Tavaly év végén a Revolut egyébként szerzett európai banklicencet, az ehhez kapcsolódó számlavezetési szolgáltatásokat viszont még nem üzemelték be. Ha ez egyszer megtörténik, a Revolutra jó eséllyel közvetlenül is vonatkozik majd a 100 ezer euróig garantált EU-s betétbiztosítás.Egyelőre tehát nem feltétlen érdemes minden megtakarításunkat ezekre a fintechcégekre bízni, hiszenVállalati / befektetői oldalról egyébként érdekes lehet, hogy a, bevételük közel tízszerese konkurensükének, nyereségesen működnek és majdnem kétszer annyi forrást sikerült bevonniuk.

Fotó: Shutterstock

Összegzés

Pénzátutalásra a Transferwise-t, kártyás vásárlásra inkább a Revolutot lehet érdemes használni - a két vállalat szolgáltatásai közt egyébként minimális az eltérés és bármelyikkel jobban járunk, mint egy hagyományos bankkal, ha gyakran utazunk vagy vásárlunk online.

Mindkét esetben díjmentes a kártyahasználat és 200 fontig a készpénzfelvétel is, a Revolutnál viszont 5000 fontig díjmentesen lehet a számlán belül is devizát váltani. A Revolutnál ráadásul fix havidíjért cserébe prémium számlát is nyithatunk, amiért kibővíthetjük a díjmentes készpénzfelvételi keretet és egy csomó plusz szolgáltatást is kaphatunk.

A Transferwise viszont gyorsabban, több devizában és átláthatóbb díjazással teljesíti a nemzetközi átutalásokat, mint a Revolut, ráadásul az elérhető devizakeresztek kínálata is szélesebb. Bár az EU-n belül a Revolut díjmentesen utal, az EU-n kívül már a SWIFT-rendszert használja, ennek díja pedig lényegesen magasabb lehet, mint a Transferwise esetében.

Mielőtt bármelyik mellett elköteleződünk, érdemes személyre szabottan megvizsgálni a két fintechcég ajánlatát, hiszen mindkét szolgáltatást eltérő élethelyzetek megoldására találták ki.

Fotó: Portfolio