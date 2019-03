Több mint 1000 milliárd forintot égetett el a Magyarországon is hódító piramisjáték - megússzák a bűnösök?

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Lassan folyik az elszámoltatás

a OneCoin a nyomozóhatóságok szerint egy "hibrid Ponzi-rendszer." Nem hagyományos piramisjáték, mivel a befizetéseket nem lehet kivenni, tehát nem történt hozamfizetés az új befektetők pénzéből, a séma üzemeltetői egyszerűen összegyűjtötték a pénzt és szétosztották maguk közt. Mint ismeretes, a OneCoinon való haszonszerzés egyetlen módja az értékesítésen bezsebelt jutalék volt.

A nyomozóhatóságok hivatalosan is megállapították, hogy a OneCoin mögött nincs blockchain . Ez azért érdekes, mert a bitcoin körüli hypeot lovagolta meg a OneCoin is, amely azt hazudta magáról, hogy blockchainalapú kriptodeviza.

. Ez azért érdekes, mert a bitcoin körüli hypeot lovagolta meg a OneCoin is, amely azt hazudta magáról, hogy blockchainalapú kriptodeviza. Az amerikai hatóságok szerint a OneCoin befektetői körülbelül 4 milliárd dollárt (kb. 1118 milliárd forint) öntöttek a sémába globálisan , ez az első olyan alkalom, hogy hivatalos becslés érkezett a piramisjátékba öntött vagyon mennyiségéről.

, ez az első olyan alkalom, hogy hivatalos becslés érkezett a piramisjátékba öntött vagyon mennyiségéről. A lenyúlt pénz egy részét Kajmán-szigeteken és Írországban bejegyzett alapokon mosták tisztára, ezeket az alapokat üzemeltette Mark Scott, akinek a kezei közt 400 millió dollár, vagyis a séma által begyűjtött vagyon kb. 10%-a mozgott át. Scott azt hazudta, hogy "európai befektetők" pénzét kezeli family office jelleggel, akiket személyesen jól ismer.

Scott 15,5 millió dollárnyi jutalékot zsebelt be a pénzmosoda üzemeltetéséért.

Hol vannak a többiek?

A "bitcoingyilkos" bukása

Miután Indiában 23 onecoinost letartóztattak, Ruja Ignatova, a cég első embere ellen is vádat emeltek, az "üzletasszony" azonban meglógott a felelősségre vonás elől.

Vietnamban azzal próbált a társaság érvényt szerezni magának, hogy hamisítottak maguknak egy felügyeleti engedélyt. A csalás gyorsan kibukott: a vietnami kormány hivatalos szervei cáfolatot adtak ki, majd eljárást indítottak a csalók ellen.

A OneCoinnak sikerült kihúznia a gyufát még a híresen elnéző Belize-i felügyeletnél is, ahol a cég MLM-hálózatának központját, a OneLife Network Limitedet vonták vizsgálat alá.

A németek befagyasztották a OneCoin Network Services Ltd. és a dubai OneLife Network Ltd. pénzforgalmi csatornáit tavaly áprilisban. Ekkor a onecoinosok azzal a nevetséges állítással próbáltak védekezni, hogy semmi köze a OneCoinnak az érintett cégekhez - vagyis a bolgár anyacégükhöz.

Bulgáriában a rendőrség razziát tartott a OneCoin székhelyén 2018 elején, elvittek magukkal egy csomó hardvert, de nyomozati eredményeket azóta sem láthattunk.

A legkomolyabb hatósági fellépést eddig Kínában láthattunk, ahol még tavaly májusban közel 100 onecoinost vettek őrizetbe és 1,7 milliárd dollárnyi befektetői tőkét szereztek tőlük vissza, ami a Kínából lenyúlt 2 milliárd dollár számottevő része.

Nagyon lassan haladnak a hatóságok a OneCoin nevű kamukriptopénz, virtuális piramisjáték felgöngyölítésével, de annak ellenére, hogy sokat kell várni, azért születnek eredmények: nemrég például napvilágot látott egy átirat az Egyesült Államok egyik New York-i föderális törvényszékén folyt tárgyalásáról, ahol a séma egyik pénzmosodájának fejét, Mark Scottot hallgatták meg.Ebből több érdekesség is kiderül, például:Mark Scottot egyébként 2,5 millió dollár óvadékért cserébe házi őrizetbe helyezték Tavaly novemberben lecsukták Sebastian Greenwoodot is, a OneCoin feltételezett vezérhelyettesét. Thaiföldön kapták el, majd az Egyesült Államokba toloncolták, ahol most eljárás folyik ellene. Csak egy kínai számlájáról eddig 7,2 millió dollárt foglaltak le, vélhetőleg ez csak töredéke a teljes, OneCoinon keresztül szerzett vagyonának. Az ügyben most az FBI nyomoz.. Az állítólagos "Oxford-diplomás kriptozseni," aki korábban a cég kirakatarca volt, még 2017-ben tűnt el, miután a OneCoin már az értékesítési jutalékokat sem tudta kifizetni. Egyes pletykák szerint hamis személyazonosságot vett fel és ukrán útlevelet is szerzett, most úgy bujkál valahol Európában vagy Ázsiában.Ignatova állítólag 480 millió dollárnyi összeget zsebelt be a OneCoinon keresztül, a pénzbőlNem sokkal ezután bedőlt a OneCoin és Ignatova villája azóta is üresen áll.Érdemes megjegyezni, hogy a vélhetően kreált üzleti történettel rendelkező "kriptozseniről" közben kiderült , hogy nem a OneCoin volt az első svindlis üzleti ügye: korábban Németországban már 24 rendbeli csalásért elítélték. Ignatova apjával a Waltenhofen Steelworks nevű vállalat vezetőjeként alkalmazottait és beszállítóit lopta meg, csalt a cég könyvelésével és még a cég munkaeszközeit is megpróbálták ellopni és Bulgáriába szállítani. Az ügy miatt 2012-ben Ignatova felfüggesztett börtönbüntetést is kapott.A OneCoin-vezér kirakatcég-birodalmának egyébként állítólag üzleti kapcsolata van a "Kokainkirályként" is emlegetett Hrisztofosz Amanatidisz bolgár maffiavezérrel is, aki szintén szökésben van.A OneCoin 2014 óta működik, 2016-2017-ben még "bitcoingyilkos" kriptodevizaként is emlegették, amikor a legjobban pörgött a blockchainalapú virtuális devizának hazudott OneCoin értékesítése és a kriptoláz is kezdett kicsúcsosodni. Ignatova még a Forbes egyik bolgár kiadványának címlapján is szerepelt és az Economist egy helyi konferenciáján is adott elő Mindezek ellenére már az elején sokaknak gyanús volt, hogy a OneCoin rendszerébe csak befizetni lehet és hiába növekszik egy "belső tőzsde" állítólagos kereskedési eredménye miatt folyamatosan a befizetett tőke értéke, kivenni sem a tőkét, sem a hozamot nem lehetett. A OneCoinokat egyedül a Dealshaker nevű webáruházon lehetett elkölteni, túlárazott kacatokra, ezen kívül egyedül az új tagok toborzásáért járó jutalékon keresztül lehetett pénzhez jutni a rendszeren keresztül.2017-ben aztán kiderült , hogy nincs semmilyen kriptodeviza a rendszerben, egy SQL-adatbázison működik a OneCoin , nem kereskednek vele és köze nincs a blockchainhez. Bár sokáig el tudták kerülni a felügyeleti szervek haragját azzal, hogy "oktatási csomagként" reklámozták a terméküket a szürkezónának számító virtuális devizák piacán mozogtak, ezután már több hatóság is vizsgálatot indított a OneCoinnal kapcsolatosan. A befektetői források apadni kezdtek, a cég vezetői leléptek, majd egy sajtóközleményben bejelentették , hogy a OneCoin sosem volt csalás és az, hogy a összeomlás szélére jutott, az újságírók hibája.A séma egyébként Magyarországon is népszerű volt, vélhetően több ezer embert szerveztek be hazánkból az "online hálózatépítők," MLM-guruk és önjelölt kriptoszakértők. A világ piacfelügyeletei közt szinte elsőként az MNB már 2015-ben figyelmeztetést adott ki a OneCoin miatt. Vizsgálat azonban csak 2017-ben indult; az MNB, a NAV és a rendőrség közösen célozták meg a OneCoint Magyarországon, egyelőre viszont nincs infónk arról, hogy az összhatósági fellépésnek bármilyen eredménye lenne.Csak hogy néhányat említsünk a OneCoin ellen indult hatósági fellépések közül a fentiek mellett:A OneCoinnal kapcsolatos vizsgálatok jelentős része a mai napig zajlik, a személyes felelősségre vonás pedig jó eséllyel - az Egyesült Államokban és Európában legalábbis -, csak a vezetők esetében várható (már ha megtalálják őket). Ahogy ez ilyenkor lenni szokott, az értékesítők valószínűleg megússzák, és újabb piramisjátékba kezdenek vagy kezdtek. Magyarországon, ahol a törvény 2018 óta lehetővé teszi a svindlis befektetési sémák értékesítésének büntetését is, remélhetőleg lehetőség lesz a szigorúbb elszámoltatásra, már ha valaha lezárul a több mint egy éve zajló összhatósági vizsgálat.