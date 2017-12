Barcza: ha tovább nő a lakosság étvágya, akkor lépnünk kell

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

Új állampapír jön jövőre

Nekünk ez azért előnyös, mert minél szélesebb a vásárlói kör, annál alacsonyabb kamatot lehet elérni, sőt a mostani környezetben az is lehet, hogy negatív kamaton lehetne egy ilyen terméket értékesíteni.

Az eddigi visszajelzések alapján úgy tűnik, hogy ezt a kötvénycserét a jövőben is lehet majd alkalmazni.

Barcza György: Az a terv, hogy egy 2-5 éves futamidejű állampapírral lépünk a piacra, a részletek kidolgozása még egyeztetés alatt van a forgalmazókkal és a minisztériummal. Adósságkezelési szempontból úgy véljük, a két év a minimális futamidő, ami megérheti, míg a befektetőkkel egyeztetve azt látjuk, hogy őket legfeljebb ötéves papír érdekelheti, ezért fogalmazzuk most meg így a lehetséges futamidőt, de az biztos, hogy egyféle papírról beszélünk. Azért gondolkodunk ebben az új állampapírban, mert jelenleg a bankoknál jelentős a devizabetét-arány, amit jelenleg csak negatív kamat mellett tudnak elhelyezni a bankközi piacon, ennek alternatívája lehetne az új eurókötvény. Azt tervezzük, hogy ezt a papírt aukciós rendszerben dobjuk majd piacra, mint a jelenlegi forintkötvényeket és kincstárjegyeket. Azt még nem döntöttük el, mennyire lesznek rendszeresek ezek az aukciók, attól is függ, lesz-e megfelelő kereslet, ezzel kapcsolatban előzetesen egyeztetünk majd a piaci szereplőkkel. Ha lesz kereslet és adósságkezelési szempontból is kedvező a konstrukció, akkor lesz kibocsátás, ha nem, akkor pedig nem. Mivel egyeztetéseket kezdtünk a forgalmazókkal jobbnak láttuk ezt bejelenteni, még akkor is, ha ez egyelőre egy terv és még nincs végleges döntés.A kör ugyanaz lenne, mint a forintkötvényeknél, az elsődleges forgalmazók vehetnének részt az aukciókon. Intézményi befektetők és magánszemélyek is vásárolhatnák. Ettől függetlenül a forintpapírok is megmaradnának.Az idei évre is volt betervezve devizakibocsátás, ebből a szempontból 2018 is hasonló lesz, ugyanakkor a tervezett 1,2 milliárd eurós kibocsátás alacsonyabb, mint a 2,3 milliárdos lejárat, vagyis emellett is biztosítható a deviza részarány további csökkenése. Persze a szokások szerint ettől a tervtől felfelé és lefelé is el lehet térni az aktuális piaci viszonyok függvényében. Az idén is láttuk, hogy az év első felében alig volt devizakibocsátás, majd ősszel egy kötvénycserével összekötve léptünk ki a piacra. Korábban láttuk, hogy a piac várta az új magyar eurókötvényt, mivel a 2020-as lejárat után csak dollárkötvényünk volt a piacon, berövidült a hozamgörbénk. A devizaadósság aránya továbbra is fontos tényezője például a hitelminősítéseknek, azt láttuk, hogy amikor 30% alá csökkent ez az arány, akkor jöttek a felminősítések 2016-ban, ezért cél a további javulás ezen a téren. A belföldi devizakötvény nincs benne a tervben, mert erről még nincs döntés.Az a tapasztalatunk, hogy ez egy jó eszköz, érdemes használni. Azért vagyunk óvatosak, mert piacon működünk, a befektetőkön is múlik, hogy mennyit és milyen árfolyamon tudunk visszavásárolni. A nagy nemzetközi befektetők számára a mai dollárhozamaink nem vonzók, mert csak minimális felárat tartalmaznak az amerikai papírokhoz képest, így számukra ez jó kiszállási pont lehet, hogy el tudják adni akár nagy tételben is a kötvényeiket.

Fotó: Szekeres Máté/Portfolio

Szerintem belátható időn belül, négy-öt éves időtávon el lehetne érni "A mínuszos" besorolást, ami már jónak hangzik. Nem arról szól, hogy éppen csak a befektetési kategóriában vagyunk, hanem régiós viszonylatban is jónak számít.

Ha kedvező hozamon el tudunk érni kamatmegtakarítást a költségvetés számára, akkor persze. A globális hozamkilátásokat elnézve, ha az amerikai jegybank további szigorít jövőre, és emiatt emelkednek majd az amerikai hozamok, akkor az nálunk is a dollárkötvény-hozamok emelkedését hozhatja, ez pedig számunkra olcsóbb visszavásárlást jelenthet.Én felminősítést várok a pozitív kilátásból, remélem, más is ezt olvassa ki. Szerintem pozitív meglepetés, hogy választás előtti évben kapott az ország két kilátásjavítást, ebben benne lehet az adósság piaci megítélésének javulása is. Ahogy a piaci hozamok csökkennek, úgy kell lépni előbb-utóbb a hitelminősítőknek is. Mi azt látjuk, hogy nem elsősorban Magyarország miatt óvatosak most a hitelminősítők, hanem azért, mert voltak korábban olyan döntéseik, melyeket utólag kritika ért, Törökország esetében például felvetették, hogy túl korai lehetett a felminősítés. Úgy látszik, hogy ezek a cégek most rajtunk akarják visszanyerni a hitelességüket azzal, hogy óvatosak.