Magyar állampapírból lesz az amerikai tanárok nyugdíja

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Érdekes amerikai szereplő a magyar piacon

A múlt héten a Portfolio összegyűjtötte a magyar dollárkötvények legnagyobb ismert tulajdonosait, akkor figyeltünk fel egy érdekes, ismeretlen névre: a TIAA Global Asset Management öt dollárkötvényünkben összesen majdnem 50 millió dolláros portfólióval bír.

Mi az a TIAA?

A cég több mint ötmillió ügyfelet szolgál ki mintegy 15 ezer különböző intézménynél, ennek köszönhetően 1000 milliárd dolláros vagyont kezel, amit ötven országban fektet be.

A legtöbb részesedésük a 2010-ben kibocsátott, jövő januárban lejáró, 6,25%-os kamatozású papírban van, ott 18 millió dollárt fektettek be, de majdnem ekkora a portfóliójuk egy 2024-ben lejáró kötvény esetében, mely 5,375%-.os hozammal került forgalomba annak idején.Az 50 millió dollár nem számít jelentős tételnek a magyar piacon sem, ez átszámítva mintegy 14 milliárd forint, ennél sokkal nagyobb tulajdonosok is vannak a dollárkötvényeink esetében. Amikor azonban utánanéztünk a tulajdonosnak, akkor érdekes részletek derültek ki.Az alapkezelő neve a Teachers Insurance and Annuity Association (Tanárok Biztosítási és Életjáradék Szövetsége) rövidítéséből alakult ki. Ez a szervezet Amerikában piacvezető szolgáltatásokat nyújt az akadémiai, kutatói, orvosi, kulturális szféra tagjainak és más állami alkalmazottaknak.A szervezet sokáig adómentességet is élvezett, 1997-ben azonban ezt megszüntették, de még ma is nonprofit szereplőnek számít, a nyereséget minden évben szétosztják a tagok között az igazgatóság döntése értelmében. A harmincas években Albert Einstein is náluk kezelte megtakarításait, a cég ezt fel is használta egy 2001-es reklámkampányában.A szervezet ma már nem csak nyugdíjcélú megtakarításokat és biztosításokat kezel, piaci súlyukat jelzi, hogy 2016-ban felvásárolták a Nuveen Investments befektetési céget 6,25 milliárd dollárért, majd 2018-ban megvették az EverBank Financialt 2,5 milliárd dollárért, mely ma már TIAA Bank néven működik.A fentiekből következik, hogy a szervezet ma már nem csak biztosításokat és nyugdíjcélú megtakarításokat kínál tagjainak, hanem szinte minden pénzügyi területen vannak megoldásaik, akár már nyugdíj melletti jövedelemszerzésben is tudnak segíteni.