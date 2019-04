Nagyot mentek a magyar állampapírok márciusban

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Jól sikerültek az aukciók

Különböző futamidőkön majdnem 350 milliárd forint értékben hirdetett meg állampapírokat márciusban az ÁKK, az értékesítés ennél 38,6 milliárddal volt magasabb. Kereslet bőven volt az állampapírokra, hiszen a befektetők összesen 850 milliárd forint értékben adtak be ajánlatot az aukciókon. Azonban a jelek szerint az adósságkezelő nem akart mindenáron a tervezettnél sokkal több papírt a piacra dobni.

Látszik, hogy a legtöbbet a rövid kincstárjegyekből vitték el a befektetők, ami nem is meglepő, hiszen azokból hetente van aukció, míg az éves és a még hosszabb papírok kéthetente váltják egymást. Az viszont szintén látszik, hogy nem a rövid kincstárjegyek iránt volt a legerősebb a befektetői érdeklődés, ami persze nem is meglepő a nulla körüli hozamszintet látva. A 12 hónapos kincstárjegyek esetében erősebb volt a befektetők érdeklődése, majdnem négyszer annyi ajánlatot adtak be a két márciusi aukción, mint amennyi a kínálat volt, ennek ellenére az ÁKK csak a tervezett mennyiséget fogadta el. Hasonlóan erős volt a kereslet a kéthetente megtartott változó kamatozású kötvényaukción.

Az első negyedévre sem lehetett panasz

Vagyis összességében kifejezetten jól állnak a kötvényértékesítések a tervekhez képest, három hónap alatt az egész éves terv nagyjából harmada már teljesült.

Nagyot estek a hozamok is

Az egy évnél hosszabb állampapírokból az eredetileg tervezett 130 milliárd forinttal szemben 177 milliárdot adott el az adósságkezelő a két márciusi aukción. Ez annak volt köszönhető, hogy a befektetői kereslet két és félszerese volt a felkínált mennyiségnek. Ráadásul az aukciókon eladott mennyiséget további 31 milliárddal fejelte meg az ÁKK a nem kompetitív értékesítések során, és eladtak további 24 milliárd forint értékben változó kamatozású ötéves papírokat.Ha nem csak a márciusi adatokat vesszük figyelembe, hanem az első negyedéves kötvényértékesítést nézzük, akkor sem lehet okunk a panaszra. Három hónap alatt az ÁKK 455 milliárd forintnyi fix kamatozású kötvényt hirdetett meg eladásra, ezekre majdnem háromszoros volt a túljegyzés, végül 579,5 milliárdot el is fogadott az adósságkezelő. Ezt a nem kompetitív aukciókon még 139,1 milliárddal fejelték meg, vagyis a teljes kötvényértékesítés a fix kamatozás mellett 718,6 milliárdnyi volt. Ez az egész évre tervezett eladáshoz képest időarányosan jónak mondható, a tavaly decemberben kiadott 2019-es finanszírozási tervben az egész évre bruttó 2300 milliárd forintos kötvényeladással számolt az ÁKK, ennek majdnem a harmada teljesült.A változó kamatozású kötvényeket kéthetente a 12 hónapos kincstárjegyekkel egyidőben értékesíti az adósságkezelő, ezekből az első negyedévben 44 milliárdot hirdettek meg eladásra, végül a keresletet látva 63 milliárdot sikerült is eladni. Ezt további 21,5 milliárddal fejelték meg a nem kompetitív aukciókon, így a 84,5 milliárdos teljes mennyiség az egész évre tervezett 250 milliárdnak már több mint a harmada volt.Persze szükség is van a tervezettnél erősebb nagybani piaci értékesítésre, hiszen januárban és februárban a lakossági értékesítés egyelőre elmaradt a várakozásoktól , azon a piacon egyelőre nem látszik, hogyan fog összejönni az évre tervezett 800 milliárd forintos állománynövekedés. Ebben a második fél évben az új típusú állampapír bevezetése segíthet.A kedvező értékesítési adatok mellettaz aukciókon és a másodpiacon is. Ez egyrészt a csökkenő fejlett piaci hozamoknak volt köszönhető, másrészt annak, hogy a jegybank a hónap végi kommunikációjával szétverte a kamatemelési várakozásokat. Főleg a hosszú, 5-10 éves papírok hozama esett vissza. A nemzetközi hangulatot a jegybankok monetáris politikája javította: a Fed a jelek szerint megállhat a kamatemelésekkel, az EKB pedig nyíltan elismerte, hogy valószínűleg 2019-ben nem indul be a szigorítás.

A márciusi tízéves hozamesésünk (40 bp) régiós kitekintésben is jelentősnek mondható: a lengyel tízéves hozam például mindössze nyolc bázisponttal csökkent a másodpiacon, míg a cseh jegyzés kilenc bázisponttal lett alacsonyabb, a román pedig négy bázisponttal mérséklődött.

Az év eleje óta már nem ennyire rózsás a kép, a tízéves hozamunk például minimálisan emelkedett az aukciókon. Vagyis amennyit az első két hónapban emelkedett a magyar hosszú hozam, annyival csökkent nagyjából márciusban.Az persze nagy kérdés, meddig tarthat a magyar kötvények felülteljesítése. A Reuters legfrissebb felmérésében az elemzők arra számítottak, hogy a következő hónapokban fordulhat a helyzet a piacon. A várakozások szerint a következő egy évben a régió minden országában emelkedhetnek a hozamok, mivel egyrészt enyhülhetnek a fejlett gazdaságok lassulásával kapcsolatos félelmek, másrészt a kelet-közép-európai országok kormányai növelhetik a költségvetési kiadásokat. Ha beigazolódnak a várakozások, akkor a magyar tízéves hozam 50 bázisponttal 3,42 százalékra emelkedhet jövő tavaszra, miközben a hasonló cseh papír 43, a lengyel pedig 30 bázisponttal foroghat magasabb kamaton egy év múlva a másodpiacon.