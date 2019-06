Történelmi mélypontra küldte a német kötvényhozamot a Fed-elnök jelzése

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Amint külön cikkekben megírtuk: nagy részvénypiaci emelkedést, illetve dollárgyengülést és forinterősödést váltottak ki tegnap azok a Fed-jelzések, miszerint az eldurvuló kereskedelmi háború növekedéslassító hatásai miatt az amerikai jegybanknak is meg kell tennie a szükséges lépéseket. Ez a befektetők logikája szerint kamatcsökkentés lehet, amelynek lehetőségét eddig inkább lebegtette a jegybank, illetve kiváró álláspontot sugallt.Az amerikai-kínai kereskedelmi háború eldurvulása, illetve a legújabb front: az amerikai-mexikói háború (amely ellen még republikánus képviselők is kikeltek) azonban meggyőzhette a Fed vezetőit, hogy Donald Trump amerikai elnök egyelőre nem valószínű, hogy gyorsan meg tudna egyezni a nagy kereskedelmi partnerekkel a vitás kérdésben. Ez pedig tartósan ronthatja a globális, illetve amerikai gazdasági növekedés kilátásokat (amellett, hogy az amerikai inflációt is felhajthatja). Az amerikai gazdaság a Trump-adócsökkentés kifutó növekedési hatása miatt egyébként is lassult volna 2020-tól, de erre ráerősítenek a kereskedelmi háborús feszültségek, a beszállítói láncokat érintő sérülések, így ezért árazhatja a piac szeptemberre már a mostani 2,25-2,5%-os kamat akár 50 bázispontos, év végéig pedig akár 75 bázispontos vágását.A romló növekedési kilátások és azok a várakozások, hogy az EKB is közel kerülhet a beharangozott újabb valamilyen lazító lépéshez, együtt tovább süllyesztették szerda reggel az európai államkötvény hozamokat. A legtöbb nyugat-európai ország 10 éves kötvényhozama 1-2 bázisponttal esett, a német 10 éves pedig új történelmi mélypontra bukott -0,22%-nál.