A legrosszabbkor hasalt el a forint, rengeteg magyar terveit húzhatja keresztül

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Idei mélypontjára esett a forint

Szerdán 324,5 fölé gyengült a forint az euróval szemben, ezzel, Az elmúlt egy hónapban egy százalékos, három hónap alatt pedig 2,1 százalékos forintesést láttunk a piacon.

A forintárfolyam március végén fordult, amikor az MNB monetáris tanácsa talán a vártnál óvatosabb szigorítási pályát vázolt fel. A monetáris tanács 10 bázisponttal mínusz 0,05 százalékra emelte az egynapos betéti rátát, illetve elkezdte lassan kiszorítani a felesleges likviditást a bankrendszerből a devizaswapokon keresztül.

A jegybank döntésének és kommunikációjának köszönhetően 316-tól kezdett gyengülni a forint, azóta nyolc egységgel került feljebb az euró jegyzése, vagyis a március végi mélyponthoz képest már nagyjából három százalékos a forint gyengülése.

Mi lesz így a nyaralással? Maradt még remény?

A következő hetekben érdemes lehet kivárni az euróvétellel, az esetleges forinterősödési hullámokat lehet kihasználni vételekre, ha a magyar deviza 320 közelébe (vagy alá) tud kapaszkodni. Ezeket a korrekciós mozgásokat elsősorban a nemzetközi hangulat befolyásolhatja, emellett a hazai inflációs statisztikákra lehet érdemes figyelni.

A márciusi kamatdöntés után Matolcsy György jegybankelnök jelezte: egyedi döntésről beszélhetünk, nem szándékoznak szigorítási ciklust kezdeni. Ez indította el a forint gyengülését, hiszen előtte a piac lassú, de fokozatos kamatemelést árazott be.Persze nem csak az euró árfolyama számít, a hagyományos nyári úticélnak számító Horvátország miatt a kuna-forint jegyzésre legalább annyire érdemes figyelni. A horvát devizával szemben szintén nagyjából 2 százalékkal gyengült a forint az elmúlt három hónapbanA forint gyengülése azért is jött rosszul, mert ez, és ahhoz eurót váltanának. Ma már kijelenthető, hogy jól döntött az, aki még márciusban 315 környékén váltott forintot euróra. De mit tehet az, aki nem kapcsolt időben?Persze sokan kivédhették a mostani forintgyengülést azzal, ha már előre megvették a repülőjegyet vagy befizették a nyaralást az utazási irodában. Esetükben valószínűleg csak a költőpénzben jelenik majd meg a drágulás, az irodák ekkora forintgyengülés esetén nem biztos, hogy pótbefizetést kérnek. Aki viszont például az interneten foglalt szállást helyszínen fizetéssel, annak már az aktuális árfolyamon számolhatják el, így a foglaláshoz képest drágább lehet a szálloda. Aki lemaradt a tavaszi forinterősödésről, annak sem biztos, hogy érdemes most elkeserednie, attól függ, mikorra tervezi a nyaralást.Az MNB oldaláról június végéig nem számítunk újabb jelentős munícióra, a jegybank márciusban közölte, hogy negyedévente vizsgálja felül a szigorítás tervezett ütemét, erre legközelebb június végén kerülhet sor. Akkor egyrészt dönthetnek arról, jön-e újabb kamatemelés, erre elsősorban az egynapos betétnél van lehetőség, amivel tovább lehet folytatni a kamatfolyosó szimmetrikussá tételét, másrészt a monetáris tanács dönt a harmadik negyedévben kiszorítandó likviditás mértékéről, a devizaswapok leépítésével is tudja befolyásolni a kondíciókat a jegybank.

Vagyis, ha valaki a nyár elején már külföldre menne nyaralni, annak érdemes ugrásra készen állni a forint átmeneti erősödésére várva, akinek viszont ráér a dolog a nyár második feléig, az kivárhat június végéig, hátha a jegybank szigorúbb hangnemet üt meg, ami erősítheti a forintot.

Mit mond a technika?

Felfelé egyébként rövid távon a 325-ös lélektani szint fenyeget jelenleg, ha azt is átviszi a forint, akkor pedig a tavaly látott 330-as történelmi csúcs kerülhet célkeresztbe.A technikai elemzés grafikonján az látható, a forint esése azután gyorsult fel az elmúlt napokban, hogy a 200 napos mozgóátlagot (321,3-nál újra), illetve a berajzolt csökkenő trendvonalat (322,1-nél) meggyőzően áttörte felfelé.

Az EUR/HUF emelkedése során felfelé átjutott a minap egy újabb technikai akadályon is: a tavaly nyári 330,8-as tetőről az idén tavaszi 311,7-es mélypontig bejárt tartomány 61,8%-os Fibonacci korrekciós szintjén is (324-nél). Efelett 324,8 körül egy vízszintes ellenállás húzódott, ez egyelőre a jelek szerint meg állította az emelkedést . Amennyiben ezen is átjutna az árfolyam felfelé, azaz tovább gyengülne a forint, akkor 326-nál látszik egy gyengébb ellenállás, majd a tavaly nyári 329,3-as, illetve 330,8-as szintek kerülhetnek célkeresztbe. Ha erőre kapna a forint, azaz süllyedni kezdene az EUR/HUF, a 322-es zóna különösen erős támasznak látszik. Az, hogy a napos RSI a relatív túlvettséget jelző 75-ös szintig emelkedett, afelé mutat, hogy jöhet egy konszolidáció a gyors árfolyam-emelkedésben, illetve egy visszasüllyedés.