A jelek szerint a piac is készül a délutáni kamatdöntésre, a szokásosnál nagyobbak a kilengések a piacon. Most 324,13-nál jár az euró, ez 0,2%-kal magasabb a tegnapi jegyzésnél.

Ugrásra készen várja a forint az MNB döntését 2019.06.25 08:52

Kedd reggel 323,7 körül járt a forint az euróval szemben, ez minimális gyengülést jelentett tegnap estéhez képest. Hétfőn egyébként a nap első felében 324,4 körül is járt a jegyzés, majd onnan sikerült estére rákapcsolva egy egységnyit erősödnie a magyar devizának. A dollárral szemben 284-nél jártunk, míg az angol font 362,4 forintba került reggel.

Ma egyértelműen az MNB kamatdöntésére lesz érdemes figyelni, a jegybank délután kettőkor teszi közzé döntését, majd egy órával később jön a közlemény. Sőt, márciusban arra is ígéretet tettek, hogy negyedévente egyszer sajtótájékoztató is lesz, így most arra is számíthatunk, hogy megszólal valamelyik döntéshozó. Ez pedig a forint árfolyamára is hatással lehet. A döntésben a legnagyobb kérdés az lehet, megemeli-e március után ismét az egynapos betéti rátát a jegybank azok után, hogy globálisan az EKB és a Fed is inkább a lazítás irányába mozdult el, emellett a közleményben fontos lesz az esetleges utalás a következő időszak várható kamatpolitikájára.

Egyelőre a régiós versenytársak esetén sem látunk nagy mozgásokat, a lengyel zloty és a cseh korona is gyakorlatilag stagnálással kezdte a napot. A feltörekvő piacokon a török líra 0,1 százalékos gyengülésben van a dollárral szemben, míg a dél-afrikai rand minimális erősödést tud felmutatni.

Az euró-dollár árfolyam az utóbbi napok folyamatos emelkedése mellett kulcsszinthez érkezett, ma reggel már 1,14 közelében volt, sőt tegnap este átmenetileg felette is járt. Ennek oka elsősorban az, hogy felerősödtek a Fed kamatvágásával kapcsolatos piaci spekulációk, miközben az EKB tarthatja a jelenlegi alacsony kamatszintet, vagyis szűkülhet a két jegybank kamatkülönbözete. A japán jen kedd reggel 0,3 százalékos erősödésben volt a dollárral szemben, míg az angol font 0,2 százalékot tudott javítani.

Miközben mi elsősorban az MNB ülésére figyelünk, az olaj piacán az OPEC döntése hozhat mozgást, emellett délután megszólal Jerome Powell Fed-elnök is, aki a múlt heti sajtótájékoztatója után elsőként állhat a nyilvánosság elé.