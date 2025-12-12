  • Megjelenítés
Ha ezt meglépi Trump, azzal alapjaiban írhatja át Magyarország jövőjét is
Portfolio
Megjelent a Portfolio Checklist legfrissebb adása. A mai műsor első részében a frissen meghirdetett Trump-doktrínáról lesz szó. Az új amerikai nemzetbiztonsági stratégia szerint Európát civilizációs eltűnés fenyegeti. A nyilvános anyag mellett – nemzetközi sajtóértesülések szerint – létezik egy hosszabb verzió is, amely azt vázolja, miként „tennék újra naggyá Európát”, miközben nagyobb önállóságra ösztönzik az európai NATO-szövetségeseket. Ebben Ausztria, Magyarország, Olaszország és Lengyelország is szerepel mint olyan partnerek, akikkel Washington szorosabban működne együtt. A részletekről Szabó Ákost, a Portfolio Global elemzőjét kérdezzük.

Műsorunk második részében vendégünk Varga Bence, a HÉTFA Kutatóintézet és Elemző Központ elemzője, akivel arról beszélgetünk, hogyan alakította át a kelet-szlovák–magyar határ mindennapjait az átjárhatóság, és milyen lappangó feszültségek maradtak. Szó lesz a Miskolc–Kassa tengelyt erősítő gyorsforgalmi folyosó gazdasági hatásairól, a kimaradó perifériákról, valamint a kassai szuburbanizáció és a határon átnyúló ingázás ingatlanpiaci és közösségi következményeiről, és a keleti határrégió „paradox” munkaerőpiaci helyzetéről is.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro - (00:00)
  • Itt a Trump-doktrína? - (02:32)
  • Kassa külvárosa lett a Zemplén északi része - (24:53)
  • Tőkepiaci kitekintő - (42:55)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

