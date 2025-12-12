Ha ezt meglépi Trump, azzal alapjaiban írhatja át Magyarország jövőjét is

Holdblog Hidegháború indul a sportban? Korábban írtam arról egy igen hosszú anyagot arról, hogy kik azok a szereplők különböző kontinenseken, akik irányítják mindannyiunk kedvenc játékát. Az a napnál világosabb volt,... The po

ChikansPlanet A nanoműtrágyák környezetbarát alternatívát jelenthetnek a mezőgazdaságban Egy új tanulmány szerint a nanoműtrágyák segíthetnek a gazdáknak csökkenteni a környezeti károkat anélkül, hogy a termések növekedését negatív módon befolyáso

KonyhaKontrolling Ingatlan vagy tőzsde? Kiszámoltam, melyik volt előnyösebb! Sok befektető gondolkozik azon, hogy jobb-e ingatlanba fektetni, vagy inkább egy tőzsdei befektetési portfólióval rendelkezni. Egyértelmű választ nem tudok adni, azonban az utóbbi ~20 év adataib

Bankmonitor Ezek Magyarország legjobb piaci lakáshitelei decemberben A lakáspiac Otthon Start lázban ég, de nem szabad megfeledkezni a sima, piaci lakáshitelekről sem. A Bankmonitor összeszedték hol lehet a legkedvezőbb feltételekkel piaci lakáshitelt igényleni a

Energiastratégia Intézet Véget ér az adóparadicsom-korszak? - Omán bejelentette az SZJA bevezetését A reform teherkímélő módon teremt stabil állami bevételt, és hosszú távon Omán gazdasági ellenálló képességét erősíti.

RSM Blog KIVA vagy nem KIVA ez itt a kérdés - Kinek éri meg a KIVA szerinti adózás 2026-tól? 2026-tól új szintre lép a KIVA választásának realitása: jelentősen emelkednek a belépési és bennmaradási értékhatárok, így sok olyan vállalkozás kerülhet képbe, amely eddig létszám- v

Holdblog Mondd el őszintén a véleményed az After Hoursról és a HOLDBLOG-ról! Plusz egy év, plusz egy évnyi HOLD After Hours és HOLDBLOG. És plusz egy kérdőív, már hagyomány, hogy minden év végén megkérdezzük a hallgatókat és... The post Mondd el őszintén a vélem