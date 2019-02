Helyre tették a forintot pénteken vagy megint erőre kap?

Hétfő reggel 317,6 körül járt a forint az euróval szemben, ez stagnálást jelentett a péntek esti szinthez képest. A múlt hét végén érezhetően gyengült a forint, 318 felett is járt a jegyzés, ami egyrészt az elmúlt hetek erősödésének korrekciója lehetett, hiszen a jelek szerint az MNB mégsem tűnik teljesen elszántnak a szigorítást illetően. A dollárral szemben 277,5-nél jártunk, míg az angol font 362,76 forintba került.

A régiós versenytársak közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális erősödéssel kezdték a hetet, miközben a feltörekvő piacokon a török líra 0,4 százalékos gyengüléssel nyitott a dollárral szemben, és a dél-afrikai rand is hasonló mértékben gyengült.A dollár erősödéssel kezdte a hétfői napot, 1,1442 körül jár az euróval szembeni jegyzés, ami 0,15%-kal alacsonyabb a péntekinél. Közben a japán jen is 0,2 százalékkal gyengült a dollárral szemben, az angol font pedig 0,1 százalékkal gyengült.

Igazán fontos makroadatok ma nem jelennek meg, délután az amerikai gyáripari megrendelések állományára lehet érdemes figyelni. Emellett továbbra is a Brexittel kapcsolatos hírek mozgathatják a befektetői hangulatot.