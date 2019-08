Miért gyenge a forint? - Több oka is van

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Rögtön hozzá kell azonban tenni azt is, hogy mindez nem jelent valami drámai helyzetet, hiszen már napok óta benne volt a levegőben az új mélypont.

Ráadásul egy hónapos távon sem történt jelentős gyengülés, pánikszerű forintesés jeleit sem láttunk a bankközi devizapiacon. Na jó, de akkor mégis miért gyenge a forint?

Külső okok

Belső okok

a monetáris politika a "high pressure economy" jegyében olyan laza igyekszik lenni, amilyen csak tud, ameddig az nem jár az infláció toleranciasávból való felfelé kiugrásával, vagy egyéb nem kívánt következményekkel.

Egy kis, és nyitott, azaz az exportpiaci folyamatoknak fokozottan kitett gazdaságnak régótaA helyzet azután durvult el most augusztusban, hogy Donald Trump amerikai elnök felrúgta a "kereskedelmi tűzszünetet" tovább emelte a kínai importtermékek bő felét érintő vámokat. Erre a kínaiak szokatlanul gyorsan visszavágtak a vámok célzott, Trump amerikai szavazóbázisát tudatosan gyengítő emelésével, amire Trump még jobban "bepipult" és múlt pénteki bejelentésével még tovább emelte az összes kínai termékre a vámokat, sőt hétvégén egyéb lépésekkel (vészhelyzet kihirdetésével) is fenyegetett.Egy ilyen helyzet nyilvánvalóan jelentős globális befektetői hangulatrontó hatású, hiszen azzal fenyeget, hogyAz amerikai kötvénypiacon már régóta gyűlnek a felhők, miszerint nemcsak jelentős gazdasági lassulás, hanem egyenesen recesszió lesz. A recesszió közép távú esélyére figyelmeztet az, hogy a hozamgörbe inverzzé vált és ennek mértéke a legutóbbi napokban tovább fokozódott. Emellett a 30 éves amerikai államkötvény hozama is új történelmi mélypontra bukott, az amerikai (és egyéb fejlett piaci) hozamok pedig minden futamidőn drámaian estek az utóbbi hetekben.Az amerikai-kínai kereskedelmi villongás nyilvánvalóan nemcsak a két világhatalom saját gazdaságának árt, hanem egyéb kisebb-nagyobb gazdasági blokkoknak is, ígyEzt már jó ideje jelzik a német konjunktúra-adatok, hónapok óta mély recesszió alakult ki a német feldolgozóiparban és a romló külpiaci helyzet azzal fenyeget, hogy a szolgáltató szektor is meggyengül nemcsak Németországban, hanem több más európai gazdaságban is. A német recesszió bekövetkeztéről egyre többen beszélnek, ráadásul az európai (elsősorban a német) autószektorra kivetni tervezett amerikai importvámok kérdése is lóg még a levegőben, novemberig kell döntenie róla Trumpnak, ami tovább rontaná a német gazdasági aktivitást, ha bekövetkezne.Tekintettel arra, hogy szorosak a német-magyar gazdasági kapcsolatok, és több nagy gazdaságban is esnek az autóértékesítések , így érthető, hogy, azaz azt, hogy fordul a gazdasági ciklus, az eddigi kiugró növekedési számok után határozott lassulás felé nézhet a magyar gazdaság. Így érthető, ha a forint gyengülésére irányuló pozíciókat kezdtek felvenni, igaz piaci információink szerint nem nőtt jelentősen az elmúlt hetekben a spekulatív pozíciók volumene a forint ellen, azaz nincs tömeges "rerepülés" a forintra.Egészen a legutóbbi napokigis rontotta a (feltörekvő) piaci befektetői hangulatot, hiszen benne volt a levegőben, hogy az erősen EU-szkeptikus és masszív költségvetési lazítást szorgalmazó Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes, a Liga vezére előrehozott választásokat tud kicsikarni, amelynek nyomán ő tudott volna kormányt alakítani. Ehhez képest az történt , hogy a kormányon lévő Öt Csillag Mozgalom lepaktált az ősi ellenség Demokrata Párttal, hogy Salvinit ellenzékbe tudja szorítani és így fogcsikorgatva próbálnak most kormányprogramot összerakni és kormányt alakítani. Mindez várhatóan jövő hét elején meg is történik, ezt pedig a piac már árazza is, napok óta örülnek annak, hogy az EU-ellenes helyett egy EU-párti, mérsékelt koalíciós kormány lehet Olaszország élén. A 10 éves olasz kötvényhozam is új történelmi mélypontra bukott ma a globális hozamsüllyedés lehúzó hatása tehát rögtön látványosan érezteti a hatását, amint az akut válság enyhül., hiszen azzal, hogy Boris Johnson kormányfő elérte: bő négy hétre "bezárják" a brit parlamentet a tervezett három helyett, éppen a Brexit előtti hetekben igyekszik ellehetetleníteni a parlamenti munkát és így a megállapodás nélküli kilépés elleni lépéseket is. Magyarul:, de közben a jövő hét ezt a kilátást is felülírhatja azzal, ha az ellenzéki pártok és néhány kormánypárti képviselő összefogásával sikerülne megváltoztatni a "bezárást", vagy bizalmatlansági indítvánnyal megbuktatni Johnsont.és például a Deutsche Bank 50%-ra teszi a megállapodás nélküli brit kizuhanás esélyét, ami így nyilvánvalóan rányomja a bélyegét a globális befektetői hangulatra, a gazdasági kilátásokra, ez pedig áttételesen a forint teljesítményére is kihat.A magyar gazdaságpolitika hozzáállása jelenleg úgy írható le, hogy a költségvetési politika viszonylagos szigort gyakorol (1-2% körüli GDP-arányos eredményszemléletű deficit, az EU-s pénzek ki- és befizetése nélkül, pénzforgalmi szemléletben közel nulla a hiány), miközbenEgyelőre ezekre nincs jel, és a tegnapi MNB jelzés sem tükrözte, hogy aggódna a jegybank a gyenge forint láttán. Ráadásul azzal, hogy a külső konjunktúra jelentősen romlott az utóbbi hónapokban, a külső inflációs környezet is hűlni kezdett és ez lefelé húzza a magyar inflációt is,. Emellett az is lényeges, hogy a magyar devizahiteles probléma megszűnt, az államadósság devizaaránya már 20% alatt, így a gyenge forint ott sem fáj már igazán, miközben a gazdaságélénkítés jegyében például az exportőröket még segítheti is, ha a beszűkülő külpiaci lehetőségek mellett egy kicsit gyengébb a forint.A külföldi nagy jegybankok (Fed, EKB) ráadásul elkezdtek a romló környezetre lazítással, vagy annak beígérésével reagálni, ígyEmiatt még inkább fennmaradhat az extrém laza monetáris politikai alapállás a gyenge forint mellett is (sőt akár még további lazítás is jöhet) és így a feltörekvő piacok közül az egyik legnagyobb negatív reálkamat környezet is fennmaradhat Magyarországon (3% feletti infláció, 0% körüli rövid hozamkörnyezet, Londonból és New Yorkból többnyire ezt figyelik). Emiatt és a globális hozamsivatag miatt egyébként nem is élénkültek fel az MNB-vel kapcsolatos piaci kamatemelési várakozások, közben pedig a magyar külkereskedelmi és folyó fizetési mérleg korábbi masszív többlete jócskán apadt, így ezek sem adnak táptalajt mostanában a forintnak, hogy erősödjön.