Na ez már az összeomlás fázisa Törökországban

augusztus eleje óta (4,92-n kezdte a hónapot az árfolyam) 13%-os a líra zuhanása, tavaly év végéhez képest (3,79-en zárt) 46%-kal kerül többe a dollár, egy évvel ezelőtthöz képest pedig (3,54-nél járt az árfolyam) 57%-os a líra zuhanása. Ha valaki most megy törökországi nyaralásra és esetleg még nincs lefoglalva semmilyen tétel ebből, kifejezetten olcsó lehet a pihenése.

Miután röviddel ezelőtt átlépték a dollár/török líra jegyzések a lélektanilag fontos 5,50-es szintet, hirtelen tovább gyorsult a líra esése és 5,56-ig ugrott az árfolyam, azaz

A török gazdasági miniszter a Reuters cikke szerint várhatóan holnap, azaz pénteken fogja bemutatni legfrissebb gazdasági tervét. Erre érdemes lesz majd figyelni.

A török lírát ma nagyon megviselte, hogy a hírek szerint, amely a két ország közötti legújabb feszültséget (amerikai lelkipásztor házi őrizetbe került Törökországban) igyekezett volna elsimítani, illetve a készülő amerikai szankciókat igyekezett volna enyhíteni.A török cégek jelentős dollárhitelei miatt ekkora és ilyen gyorsan bekövetkező árfolyamesést már eleve nehéz kigazdálkodni, másrészt a líra mélyrepülése miatt előbb-utóbb elkerülhetetlen lesz az újabb jelentős török jegybanki kamatemelés (noha a török elnök ezt nagyon nem akarná), az pedig a gazdasági aktivitást fogja majd vissza a 15% fölé gyorsuló infláció mellett.A török gazdaságnak jelentős, 5% feletti GDP-arányos folyó fizetési mérleg hiánya van, ami a friss kormányzati előrejelzések szerint remélhetőleg 4%-ra süllyed majd jövőre. Még az is nagyon magas deficit lenne és ez most az egyik legfőbb aggodalom a piacokon, hiszen azt jelenti: erősen rá van szorulva a külső forrásokra az ország. Közben részben az amerikai szankciók, részben a romló gazdasági kilátások miatt kérdéses, hogy ez a külső forrás milyen feltételekkel hajlandó finanszírozni a török deficitet. Egy ekkora líraesés jelentősen növeli a kemény gazdasági földet érés esélyét, igaz a török gazdasági és pénzügyminiszter még ma is azt vázolta, hogy 3-4% körüli gazdasági növekedés várható jövőre is.Arról, hogy mi is zajlik Törökországban és mi a legutóbbi amerikai-török feszültség háttere, éppen tegnap írtunk nagyobb anyagot: