Nagyon szenved az angol font 2019.07.09 12:20

A megállapodás nélküli Brexittől való félelmek miatt a font ma új féléves mélypontra bukott a dollárral és az euróval szemben. Előbbi ellenében 1,2460-nál jár a kereskedés, utóbbival szemben 0,8990-nél. Boris Johnson, a miniszterelnöki poszt nagyobb esélyese vasárnap is úgy nyilatkozott, hogy akár ezt a forgatókönyvet is bevállalja és a no-deal Brexittel kapcsolatos félelmek egyébként is eltúlzottak. A jelek szerint ezek az üzenetek nem nyugtatnak a piacon, ahogy a feltehetően az is rontott most a font megítélésén, hogy a brit kormány washingtoni nagykövetének titkos diplomáciai táviratai kiszivárogtak és ez igencsak rontott az amerikai-brit kapcsolatokon.