Ütést kapott a forint, mindjárt itt a történelmi mélypont 2019.08.29 14:27

Az elmúlt percekben hirtelen esni kezdett a forint, így új idei és egyúttal új egyéves mélypontra bukott az euróval szemben 330,65-nél. Ez azt is jelenti, hogy már csak 15 fillérre járunk az új történelmi forintmélyponttól. Egyelőre nem látunk okot, új hírt, ami ezt a hullámszerű forintesést kiváltotta. Az is meghúzódhat mögötte, hogy az amerikai szereplők kezdenek bekapcsolódni a kereskedésbe és azt láthatják a grafikonon, hogy ma egész nap 330 felett ragadt az árfolyam, így tehát lehet még benne "momentum felfelé", azaz a forintesés irányába, így valószínű új pozíciókat is nyithatnak.

Mivel azonban a napos RSI indikátor már a túlvettséget jelző 70-es szint közelébe emelkedett, azaz az utóbbi napokban "túl gyors volt a forintesés, így egyre nagyobb az esély arra, hogy "megpihen" az árfolyam, illetve lesz benne egy korrekció a forinterősödés irányába.

A forint a dollárral szemben 298,6-ig esett, ami új 2,5 éves forintmélypontot jelent.