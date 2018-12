Hatalmas a kiábrándulás: aggasztónak találja Magyarországot egykori megmentője

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Magyarország sodorja veszélybe Európát?

Az eurózónán kívül például Magyarország, Lengyelország és Csehország jövőre tovább sodródhat a protekcionizmus és a szélsőjobboldali nacionalizmus felé, ezzel komoly akadályokat építenek Európában, az EU-val szemben egyre inkább Oroszország felé közeledhetnek. Ez pedig aggasztó trend az európai integráció szempontjából, mivel ezek a befelé forduló kormányok egy esetleges újabb válság esetén valószínűleg nem lesznek nyitottak az együttműködésre.

Hasenstab és Magyarország A Templeton 2011 végén kezdte felépíteni jelentős magyar állampapír-kitettségét, a csúcson több mint tízmilliárd dollárnyi papír felett rendelkezett, amivel a teljes magyar adósság több mint tizede volt a kezében. Ezen szépen keresett, hiszen a hozamok a válságot követően folyamatosan estek, majd 2015-16-ban a portfóliót kezelő Michael Hasenstab úgy dönthetett, hogy egyre kisebb a potenciál a magyar piacban, így viszonylag gyorsan elkezdte leépíteni állományát, amiből mostanra alig maradt valami.

Hasenstab egyébként különc hírében áll, sokak szerint ez volt évekig piaci sikereinek oka is, hiszen olyan befektetési lehetőségeket látott meg, melyeket mások nem mertek bevállalni, emiatt jól is keresett velük. Az utóbbi években már nem megy olyan jól a portfóliómenedzsernek, a fordulópontot talán az ukrán állampapírokon elszenvedett jelentős veszteség jelentette. Ennek ellenére nem hagyott fel a szokatlan befektetési politikával, idén a hírek szerint jelentős pozíciót épített fel argentin papírokból.

Összességében Hasenstab azt gondolja, hogy a befektetők jelenleg alulértékelik az európai kockázatokat, szerinte az euró továbbra is sérülékeny maradhat 2019-ben a megoldatlan politikai és strukturális problémák miatt.

Készülhetünk a tökéletes viharra Amerikában

Az amerikai kormányzat emelkedő finanszírozási szükséglete a magasabb költségvetési hiány miatt. A Trump-kormányzat emelkedő kiadásainak és adócsökkentésének köszönhetően az amerikai deficit a GDP 5%-a felé emelkedhet, ez pedig tovább növeli az amúgy is magas finanszírozási szükségletet.

A Fed és a nemzetközi kormányok egyre kisebb eszközvásárlása, ami lyukat üt a vásárlói körön, ezt pedig más, árérzékeny befektetők bevonásával kell pótolni.

Az inflációs nyomás is a hozamemelkedés irányába mutat, hiszen a pénzromlással csökken az amerikai reálhozam.

De akkor mibe érdemes fektetni?

Hasenstab szerint azok az országok lehetnek jó helyzetben, ahol egyensúlyban van a fizetési mérleg, erős a gazdaság és viszonylag magasak a hozamok.

Az egyik legfontosabb kockázat 2019-re, hogy. Öt éve az európai embereket még az olyan hagyományos témák izgatták, mint a gazdaság vagy a költségvetés, mostanra ezek helyett a bevándorlás és a terrorizmus került előtérbe - vázolja fel jövő évi kilátásokat összegző anyagában Michael Hasenstab, a Templeton Global Macro alelnöke és befektetési igazgatója. Szerinte ennek köszönhető, hogy több eurózóna-országban is erősödtek a szélsőjobboldali, nacionalista pártok.Jelenleg Olaszország jelenti az első számú politikai és strukturális veszélyt Európa számára, ugyanis a különböző alapállású pártok által megalakított kormány egyetért az euroszkepticizmusban, a protekcionizmusban és a költségvetési élénkítés szükségességében. Hasenstab szerint. A befektető kiemeli, hogy a kockázat egyelőre nem azonnali, de ma sokkal kisebb az esélye, hogy az EU ugyanúgy kimentse szükség esetén Olaszországot, mint tette azt Görögországgal 2011-ben. Akkor ugyanis sokkal erősebb volt az az erő, ami az EU egyben tartását szerette volna, jelenleg sokkal megosztottabbnak tűnik Európa.David Zahn, a Templeton európai kötvénypiacokért felelős vezére szerint 2019-ben elsősorban a politikai kockázatok mozgatják majd a piacot, szerinte az olasz helyzet mellett a német belpolitika és a Brexit folyamata is komoly kockázatot jelent. Ha ezek az események komoly piaci volatilitást okoznak, az az aktív befektetők számára jó vételi lehetőséget is tartogathat.Németországban Merkel bejelentett visszavonulása bonyolítja a képet, eddig ugyanis a kancellár Európa megkérdőjelezhetetlen vezetője volt. Hivatalosan csak 2021-ben vonul vissza a politikától, azonban a bejelentés után Zahn szerint törékeny lehet a kormánykoalíció, így egyre erősebbek azok a kérdések, hogy a kormány túlélhet-e 2021-ig jelenlegi formájában.Olaszországgal kapcsolatban a Templeton európai szakembere úgy vélekedik, hogy ha a jelenlegi kormány populista alapállása megmarad, akkor nem zárható ki a további hozamugrás. Ha pedig a politikai helyzet tovább romlik és előrehozott választásra lesz szükség, akkor az az euroszkeptikus erők további erősödését hozhatja. Alapesetben ugyanakkor arra számít, hogy sikerül meg megállapodni a deficit mérsékelt emeléséről, és nem eszkalálódik tovább a helyzet. Ez azonban azt is jelentheti, hogy más eurózóna-tagok is a költségvetés lazítása felé mozdulhatnak el az olasz példa nyomán. Ennek a jó oldala az lehet, hogyEurópa mellett természetesen a többi globális piacról is megosztotta véleményét Michael Hasenstab, a Templeton guruja szerint. Szerinte egy évtizeddel a gazdasági válság után a piac csak most kezdi korrigálni az árazásokban kialakult anomáliákat, melyeket a Fed masszív eszközvásárlási programja okozott. A mennyiségi lazítás eredeti célja az volt, hogy stabilizálja a pénzügyi piacokat, azonban az évek során egyre nagyobbra duzzadt ez a program. Végül elérte a hozamok leszorítását és az eszközárak emelését, ami a befektetőket a kockázatosabb eszközök felé terelte. A Templeton szakértői szerint a QE-program végének jelentős hatása lesz a kötvénypiacokra 2019-ben. Az amerikai állampapírok esetében egyszerre három faktor mutat a hozamemelkedés irányába:Hasenstab szerinta globális kötvénypiacon. Ugyanakkor fontos szem előtt tartani, hogy ez az eszközosztály nem homogén, az egyes országok között nagyobbak a különbségek, mint amit a befektetők megszokhattak az elmúlt évtizedekben. Néhány ország például szélesítette a befektetői bázisát, több belföldi befektetőt vont be, amivel ellenállóbbá váltak a külső sokkoknak. Máshol továbbra is komoly egyensúlytalanságok mutatkoznak megbízhatatlan intézményrendszerrel és törékeny gazdaságokkal.A Templeton kötvénypiaci szakértője szerint 2019-ben. Szerinte azokat az országokat kell megtalálni, melyek ki tudják magukat vonni a globális hatások alól, az amerikai hozamok emelkedése például minden piacra másként hathat, ott érdemes befektetni, ahol ez a hatás a legkisebb.