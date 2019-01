Spekulánsok tépték szét a forintot - Kiderült, mi állt a drámai fordulat hátterében

Két héttel ezelőtt, egészen pontosan január 15-én kedden délután nagyon úgy nézett ki, hogy véget érhet a forint hónapok óta tartó trendszerű erősödése az euróval szemben. Az euró-forint árfolyam ugyanis áttört egy olyan csökkenő trendvonalat, amely korábban többször is megakadályozta a hazai fizetőeszköz gyengülését.

Euró-forint árfolyam, január 15-i, délután fél 5 körüli állapot.

A forint (gyengülés irányába) bekövetkezett kitörése azzal volt összefüggésben, hogy a hazai infláció emelkedése ellenére (aznap jelent meg a decemberi inflációs adat, ami a mögöttes árnyomás további erősödését jelezte) a piaci szereplők elkezdtek arra játszani, hogy a Magyar Nemzeti Bank esetleg tovább kitart extrém laza monetáris politikája mellett, ami önmagában rontotta a forint megítélését. Másképp fogalmazva: a piaci szereplők elkezdték még későbbre árazni az MNB szigorítását, nagyrészt a globális folyamatok miatt.. Nyilatkozatában kijelentette , hogy amennyiben az éves adószűrt maginfláció eléri, illetve meghaladja a 3%-ot, az a jegybank számára elegendő bizonyíték lenne arra, hogy meg kell kezdeni a monetáris politika szigorítását. Mivel az alelnök várakozásai szerint ez már az idei első negyedévben bekövetkezhet (decemberben 2,7%-ról 2,9%-ra emelkedett a szóban forgó mutató értéke),A bejelentés hatására azonnal kilőtt a forint árfolyama, visszajött a korábban áttört emelkedő trendvonal alá, sőt, már szerdán meg is közelítette a 321-es szintnél húzódó fontos technikai szintet. Ez sem jelentett azonban komoly akadályt a hazai fizetőeszköznek, olyannyira nem, hogy tovább erősödve, több fontos szinten áttörve egészen a 316-os szint alá tudott erősödni

, ez pedig be is következett. A forinttal kapcsolatos külföldi spekulációról a Magyar Nemzeti Bank által minden kamatdöntő ülése után közzétett ábrakészletben szereplő grafikonok alapján tájékozódhatunk. A tegnapi ülést követően közzétett ábrakészletben egészen durva dolgot látunk. Az alábbi ábra tartalmazza a külföldi szereplők összesített forint melletti és forint elleni pozíciójának alakulását nyomon követő adatokat.

Megjegyzés az ábra értelmezéséhez: A piros oszlopok a forint melletti külföldi spekulatív pozíciók, a kék oszlopok a forint elleni, tehát a gyengülésre játszó pozíciók túlsúlyát jelzik az adott napon (bal tengely, milliárd forint). A sárga vonal a forint euróval szembeni árfolyamának alakulását ábrázolja (jobb tengely, fordított skála).

A nyilatkozat miatt tehát sok külföldi szereplő megváltoztathatta a forinttal kapcsolatos véleményét, és sokan inkább zárták a hazai fizetőeszköz gyengélkedésére játszó pozícióikat. Ez is hozzásegítette a forintot ahhoz, hogy hét hónapos csúcsra kapaszkodjon az euróval szemben.

Látszik, hogy az elmúlt négy hónapban, de különösképp az utóbbi hetekben a forint erősödésére vettek fel inkább pozíciókat a külföldi spekulatív piaci szereplők, ami segítette a forint erősödését.Az alábbi, hosszabb távú grafikonon látszik, hogy a forinterősödés melletti spekuláció élénkülésének köszönhetően (illetve a forint elleni pozíciók zárása miatt) a 2014 januárja óta számított kumulált külföldi nettó pozícionáltság tovább emelkedett (kék vonal).

Vagyis, míg tavaly márciustól kezdve hirtelen erősödni kezdett a forint elleni külföldi spekuláció, az év végén fordulat következett be ebben a folyamatban, januárban pedig látványosan javult a hazai fizetőeszköz megítélése a spekulatív céllal ügyletet kötő külföldi befektetők körében.A jövőre vonatkozóan nagyon fontos lesz, hogy az MNB mikor kezdi meg, illetve milyen tempóban folytatja majd szigorítási ciklusát. Amennyiben a jegybank jól látja az erősödő inflációs folyamatokat, és elkötelezett a célja fenntartása mellett, akkor a céllal összhangban szigorodó monetáris kondíciók erősíthetik a forint melletti spekulációt, ezen keresztül pedig a forintot is. Persze a fordítottja is igaz: amennyiben a jegybank "csalódást okoz" szigorításával (kitolódik a kezdeti időpont, a folyamat lassabb lesz a vártnál), az ismét lendületet adhat a forint elleni spekulációnak.