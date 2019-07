Trump tanácsadója szerint nem gyengítik a dollárt

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Kudlow hangsúlyozta, hogy a kormány "kizárta" a beavatkozás lehetőségét, annak ellenére, hogy Donald Trump elnök nyilvánosan is kifejezte aggodalmát amiatt, hogy az amerikai valuta túlságosan is erős.A gazdasági főtanácsadó az elsősorban gazdasági-kereskedelmi kérdésekkel foglalkozó televízió munkatársának azt mondta: az elnök megvitatta "az elmúlt hetek történéseit" a kormányzat gazdasági szakembereivel, és együttesen hozták meg a döntést, hogy nem kerülhet sor "semminemű valutapiaci beavatkozásra".A tanácskozáson részt vett Steven Mnuchin pénzügyminiszter is, aki szintén ellenezte a valutapiaci beavatkozást.Donald Trump az elmúlt napokban többször felvetette a dollár gyöngítésének fontosságát, arra hivatkozva, hogy az Egyesült Államok versenytársai exportjuk védelmében "manipulálják nemzeti valutáikat"."Kína és Európa nagyban játssza a valutamanipulációs játékot és közben pénzt pumpál a saját rendszerébe, hogy versenyképes legyen az Egyesült Államokkal" - írta mikroblogjában az amerikai elnök július elején. Akkor hozzátette: "ezzel szembe kell szállnunk, vagy továbbra is csak bábok leszünk, akik leülnek és udvariasan végignézik, ahogyan más országok eljátsszák a kis játékaikat, ahogyan éveken keresztül tették".Az elnök megjegyzéseire reagálva Kudlow kifejtette: Donald Trump amiatt aggódott, hogy egyes országok "talán leértékelhetik a saját valutájukat, hogy rövid távú, átmeneti kereskedelmi előnyökhöz jussanak". A gazdasági főtanácsadó hozzáfűzte: "ez ugyan nem tetszik nekünk, de arról szó sem lehet, hogy gyöngítsük a dollárt".Steve Mnuchin pénzügyminiszter a hét elején - szintén a CNBC televízióban - arról beszélt, hogy Washington meg akarja őrizni a dollárt globális tartalékvalutaként. "Az erős dollár nagyon fontos" - fogalmazott, és azt hangsúlyozta, hogy az erős dollár az erős amerikai gazdaság és az erős tőzsde jele.