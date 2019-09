Új mélypont: már 1000 forintot kell adni 3 euróért

Szerda reggel 331,53-nál jár a forint az euróval szemben, ez 0,05 százalékkal volt alacsonyabb a tegnap esti árfolyamnál. Kedden ismét új történelmi mélypontot láttunk a forint szempontjából, 331,97-nél is járt a jegyzés, aminél magasabbra sosem volt példa. A dollárral szemben 300,14-nél jártunk, míg az angol font 371 forintba kerül.

A forint tegnapi érezhető gyengülésének és alulteljesítésének több oka is lehetett: a legfontosabb, hogy a reggel megjelent inflációs statisztika tovább csökkenő áremelkedési ütemről tanúskodott, 3,1%-ra esett az éves drágulási ütem, ami egy hajszállal elmaradt az elemzők várakozásaitól is. Emellett kisebb hatása annak is lehetett, hogy Matolcsy György jegybankelnök és Varga Mihály pénzügyminiszter vitája a nyilvánosság előtt zajlott, ami szintén nem a legjobb üzenet a befektetők felé.

A legfontosabb kérdés, meddig gyengülhet a forint, rövidtávon technikailag 336 körül van egy komolyabb ellenállás az árfolyamban, vagyis ha tovább romlik a hangulat, akkor ott tarthat egy megállót a forint.

A régióban tegnap és ma reggel sem látunk komoly elmozdulásokat, a lengyel zloty és a cseh korona is alig mozdul az euróval szemben. A feltörekvő piacokon kedden csak a török líra gyengülése volt a forintéhoz mérhető, ami arra utal, hogy a nemzetközi hangulat romlása, a kockázatkerülés erősödése is hatással lehetett a magyar devizára. Szerda reggel a líra további 0,3%-os eséssel kezdett a dollárral szemben, miközben a dél-afrikai rand stagnált.

Az euró-dollár jegyzés letáborozott kicsivel 1,10 felett, a befektetők az EKB holnapi kamatdöntésére várnak, ami várhatóan heves mozgásokat hoz majd a piacon. A várakozások szinte garantált lazításról szólnak, a kérdés csak az, milyen eszközöket vethet be az európai jegybank. A japán jen szerda reggelre 0,2 százalékkal gyengült a dollárral szemben, míg az angol font minimális erősödéssel kezdett.