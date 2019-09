Erősödésbe kapcsolt a forint, de délután jön az igazi tűzijáték

Érezhető erősödéssel kezdett csütörtök hajnalban a forint az euróval szemben, így eltávolodott a tegnapi 333 feletti mélyponttól. A nap második felében jöhet azonban az igazi izgalom a devizapiacokon, hiszen az EKB döntésére hetek óta várnak a befektetők.

Csütörtök reggel 331,7 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,3 százalékos erősödést jelentett a magyar deviza szempontjából. A forint már tegnap késő délután elkezdett erősödni a korábbi 333,4-es mélypontjáról, ez folytatódik ma reggel is. Igazán fontos hír egyelőre nem látszik a folyamat mögött, elképzelhető, hogy csak az elmúlt napok jelentősebb gyengülésének korrekcióját látjuk. A dollárral szemben 301,16-nál járunk, míg az angol font most 371,3 forintba kerül.

Amennyire alulteljesítő volt a forint az utóbbi napokban, annyira felülmúlja most a versenytársakat, ez is arra utal, hogy túladottá vált és most korrekciót látunk. A lengyel zloty és a cseh korona stagnálással kezdeték a napot az euróval szemben, míg a feltörekvő piacon a török líra 0,1 százalékkal gyengült a dollár ellenévben, a dél-afrikai rand pedig 0,2 százalékkal erősödött.

Az euró-dollár jegyzés tegnap benézett 1,10 alá is a délután indult dollárerősödésben, ma reggel megint kicsivel a lélektani szint felett indul a nap. A japán jen 0,2 százalékkal gyengült a dollárral szemben, míg az angol font egyelőre alig mozdult.

A befektetők ma egyértelműen az EKB kora délutáni kamatdöntésére figyelnek, a jegybakkal szemben nagyon komolyak a várakozások, hetek óta arra számít mindenki, hogy ismét lazítanak, csak az eszköz kérdéses. A kamat 10-20 bázispontos csökkenése szinte biztosra vehető, de emellett akár egy újabb komoly eszközvásárlási programot is beindíthatnak Frankfurtban. Magyar idő szerint háromnegyed kettőkor jelenik meg a döntés, majd fél háromtól Mario Draghi tart sajtótájékoztatót. A felfokozott hangulat miatt a lépés nem csak az euró-dollár árfolyamra, hanem a teljes devizapiacra és akár a részvényindexekre is hatással lehet, ezért a forint szempontjából sem mellékes, hogy döntenek a jegybank kormányzói.