Nincs megállás, 335 felett az euró!

A forint jövője is szóba kerülhet a Budapest Economic Forum konferencián.

Hétfő reggel 333,65 körül járt a forint az euróval szemben, ez gyakorlatilag megegyezik a péntek esti szinttel, így továbbra is történelmi mélypontja körül ingadozik a forint. Pénteken 334,3-ig szúrt fel az euró jegyzése, így most az tekinthető a csúcsnak. A dollárral szemben 302,6-nál kezdtük a hetet, míg az angol font most 377,1 forintba kerül.

A forint szempontjából a hét legfontosabb eseménye egyértelműen az MNB holnapi kamatdöntő ülése lesz, az ugyanis meghatározhatja a további irányt. A nagy kérdés az, hogy a jegybankot a gyenge forint aggasztja-e jobban vagy a globális jegybankok lazítását követve óvatosan megpróbál elmozdulni akár a további lazítás felé. Éppen ezért kiemelten fontos lehet a kamatdöntés mellett a közlemény és a friss inflációs prognózis is.

Hétfő reggel a régióban sem látunk nagy mozgásokat, a lengyel zloty a forinthoz hasonlóan erősödik kicsit, a cseh korona pedig stagnál. A feltörekvő piacokon eközben a török líra közel fél százalékos erősödéssel kezdte a napot a dollárral szemben, míg a dél-afrikai rand 0,1 százalékot javított.

A jegybankok tűzszünetében az euró-dollár árfolyamban sem látunk jelentős mozgást, továbbra is kicsivel 1,10 felett jár a jegyzés. Innen ma esetleg a feldolgozóipari beszerzési menedzserindexek mozdíthatják ki az árfolyamot, délelőtt Európából, délután pedig a tengerentúlról jönnek a fontos konjunktúraindikátorok. A japán jen 0,2 százalékos gyengüléssel kezdett reggel, míg az angol font szintén veszített a dollárral szemben.