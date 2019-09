Újra gyengül a forint

A forint árfolyama is szóba kerülhet a Budapest Economic Forum konferencián.

Szerda reggel 334 körül kezdi a napot a forint az euróval szemben, ez megegyezik a tegnap esti árfolyammal. Pedig az MNB kamatdöntése után kora délután még új történelmi mélyponton járt a magyar deviza, 336 felett is jegyezték az eurót, majd onnan fordult a piac. Ez azért is érdekes, mert a jegybank egyébként kifejezetten Laza hangnemet ütött meg a csökkenő inflációs kilátásokkal és azzal, hogy a forintárfolyamot meg sem említették közleményükben. Azonban a jelek szerint nem maradtak shortosok a forint piacán, átmenetileg fellélegezhetünk, hiszen néhányan zárhatták a pozíciókat és újabb beszállóra várnak. A dollárral szemben most 303,6 körül járunk, míg az angol font 378,4 forintba kerül.

A régióban is mérsékelt gyengüléssel indul a nap, a lengyel zloty és a cseh korona egyaránt 0,1 százalékot veszített az euróval szemben. A feltörekvő piacokon közben a török líra stagnálással, a dél-afrikai rand pedig 0,2 százalékos gyengüléssel kezdte a napot.

A dollár ismét megpróbálja áttörni az 1,10-es lélektani határt az euróval szemben, ma reggelre 0,2 százalékkal erősödött az amerikai deviza, így ezzel a kulcsszinttel birkózik épp. A japán jen eközben 0,2 százalékkal gyengült a dollárral szemben, akárcsak az angol font.