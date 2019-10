Megint a forintot pécézték ki a befektetők, lassan megszokjuk az életet 335 körül

A forint kilátásairól is szó lesz a Budapest Economic Forum konferencián a jövő héten.

Kedden megint alulteljesítő volt a forint, 335 közelében is járt az euró jegyzése, vagyis megint kézzelfogható közelségben volt a néhány hete látott történelmi forintmélypont. De miért mindig minket talál meg a piac? Miért nem tud tartósabban visszaerősödni a forint?

Szerda reggel 333,9 körül járt a forint az euróval szemben, ez egy hajszállal volt alacsonyabb a kedd esti árfolyamnál. Tegnap főleg a nap első felében láttuk a forint gyengülését, 334,7-ig emelkedett az árfolyam, majd onnan a nap második felében próbált visszaerősödni a magyar deviza. Estére pedig 334 alá tudott kapaszkodni a forint. A dollárral szemben most 304,7-nél járunk, míg az angol font 372 forintba kerül.

A forint kedden megint alulteljesítő volt a fontosabb versenytársakhoz, például a lengyel zlotyhoz képest, ami a friss inflációs adatoknak volt köszönhető – kommentálta szerda reggel a Commerzbank elemzője. A KSH tegnapi statisztikája szerint a fő inflációs mutató 2,8%-ra esett vissza, a maginfláció viszont 3,4 százalékra emelkedett. Tatha Ghose azt emelte ki elemzésében, hogy miközben az eurózónában nem tud emelkedni az infláció, a magyar áremelkedési ütemben már látszik a nyári forintgyengülés hatása, ez a kettősség jellemzi most a folyamatokat. És mivel az MNB nem akar szigorítani, ezért az infláció negatív spirálba lökheti a forintot, hiszen a magasabb infláció csökkenti a magyar reálkamatot, ami miatt tovább gyengülhet a forint. A Commerzbank elemzése szerint éppen ezért a következő hónapokban is fennmaradhat a forint gyengélkedése egészen addig, amíg a külső dezinflációs hatás nem kompenzálja a devizagyengülés begyűrűzését.

Ma reggel a régiós versenytársak sem mozdultak komolyabban, a lengyel zloty és a cseh korona is stagnálással kezdett. A feltörekvő piacokon pedig a török líra egyelőre alig rezdül a dollárral szemben, akárcsak a dél-afrikai rand.

A dollár erősödése már jó ideje megtorpant, ebben egyelőre ma reggel sincs változás. Most 1,0957-nél jár az euró-dollár jegyzés, ami megegyezik a tegnap estivel. Várhatóan a következő időszakban is a jegybankok határozzák majd meg az irányt, október végén néhány nap különbséggel dönt az EKB és a Fed is a kamatpolitikáról.