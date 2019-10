Törökország hadműveletet indított a kurdok és az Iszlám Állam ellen

MTI Cikk mentése Megosztás

Törökország szíriai szövetséges milíciája közös hadműveletet indított Északkelet-Szíriában a Népvédelmi Egységek (YPG) nevű kurd fegyveres csoport, valamint az Iszlám Állam terrorista szervezet dzsihadistái ellen - jelentette be Recep Tayyip Erdogan török elnök. Az este folyamán közölték azt is, a szárazfödi hadműveletet is elindították.