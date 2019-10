Belehúzott a forint, lassan a 330 az új célpont

A csütörtökön látott erősödését folytatja ma is a forint, ha a hétvégén összejön a Brexit-alku, akkor szeptember közepe óta először láthatunk 330 alatti euróárfolyamot. Egyelőre a nemzetközi devizapiacon is a szavazást várják, ami majd további irányt adhat a kereskedésnek.

Péntek reggel 330,85-nél járt a forint az euróval szemben, ez 0,1 százalékos erősödést jelentett a magyar deviza szempontjából tegnap estéhez képest. Az elmúlt napokban újra a Brexit mozgatta a piacot, miután kézzelfogható közelségbe került a megállapodás az utolsó pillanatban. Tegnap a forint is ezekre a kedvező várakozásokra erősödött, a befektetők most abban bíznak, hogy szombaton a brit parlament is jóváhagyhatja a megállapodást. A dollárral szemben most 297,6-nál járunk, míg az angol font 382,66 forintba kerül.

A régiós versenytársak is minimális elmozdulást mutatnak egyelőre, a lengyel zloty minimálisan erősödött, a cseh korona pedig kismértékben gyengült az euróval szemben. A feltörekvő piacokon eközben a török líra 0,7 százalékkal erősödött a dollárral szemben a szíriai tűzszünet hírére, a dél-afrikai rand pedig 0,3 százalékot javított.

Az euró-dollár árfolyam az elmúlt napokban visszakapaszkodott 1,11 fölé a Brexitről érkező kedvező hírek miatt, hiszen az európai feszültség enyhülése az eurót támogatta. Ma reggelre 0,1 százalékos korrekciót láttunk, de így is 1,1115 körül jár a jegyzés. Közben a Brexitről érkező hírekre fel-le rángatják az angol fontot, ma reggel épp 0,3 százalékos gyengülést látunk a dollárral szemben a tegnapi komolyabb erősödéssel.

A piacokon most minden szem Londonra szegeződik a holnapi szavazás előtt, ma is elsősorban a parlamenti erőviszonyokkal kapcsolatos hírek mozgathatják az árfolyamokat.