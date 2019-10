Öt hete nem volt ilyen: 330-nál az euró

Az október végi megállapodás nélküli Brexit esélyének csökkenése javította hétfőn a nemzetközi befektetői hangulatot és így a font például 6 hónapos csúcsra ért 1,30-nál a dollárral szemben. A javuló hangulat részben a forintot is segítette, amely hétfőn kora délután 330-ig araszolt az euróval szemben, amelyre öt hete nem volt példa. Mivel a dollár is gyengélkedik, így vele szemben 295,5-nél kéthavi csúcsra ért a forint. Ma délután dől el a brit alsóházban, hogy a házelnök engedi-e a Boris Johnson által múlt héten kiharcolt új megállapodás mai második olvasatbeli tárgyalását, vagy sem. Az igazán fontos szavazás azonban jelen állás szerint kedden lesz, amikor a képviselők magáról a kilépési törvényről szavaznak, illetve ahhoz nyújthatnak be módosító indítványokat.