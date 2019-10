Lepattant a falról a forint, így újra 330 felett az euró

Kétszer is megpróbálkozott a 328-as erős technikai akadályon az erősödés felé átjutni a forint az euróval szemben, de nem sikerült, így kedden látványosan gyengült a magyar fizetőeszköz, ami szerda reggel re már oda vezetett, hogy újra a 330-as szint felett jár a kereskedés. Ma este 7-kor a Fed kamatdöntésére (várható újabb 25 bázispontos vágás) és az ahhoz társított üzenetekre érdemes kiemelten figyelni.

Napokkal ezelőtt felhívtuk rá a figyelmet, hogy a 328-as szint nagyon erős technikai akadályt jelent a forint további erősödésének útjában, hiszen egy támasz szint mellett egy emelkedő trendvonal és a 100 napos mozgóátlag is itt húzódik amellett, hogy a napos RSI mutató már az EURHUF erős túladottságát jelentő 30-as szint közelébe bukott. Mindez be is igazolódott, hiszen a hétfői és a kedd forinterősödési próbálkozás gyorsan elakadt kissé 328 alatti szinten és onnan tegnap látványosan 330 közelébe gyengült vissza a forint, ma reggel pedig már kissé efeletti szinten zajlik a kereskedés.

A jelek szerint tehát most is működött a technikai elemzés és tényleg elakadt a forint menetelése, illetve elindult a visszagyengülése.

Amennyiben a régiós devizák euróval szembeni relatív teljesítményét nézzük, azt látjuk, hogy a forint keddi visszagyengülése nem egyedi, de például a rendszerint szoros együttmozgást mutató lengyel zloty tegnap nem gyengült, stabilan erősebb szinten maradt.

A forint menetelése nemcsak az euróval, hanem a dollárral szemben is lényeges technikai akadályoknál akadt el, illetve fordult vissza, a 285-ös zónában.

Címlapkép forrása: Yuya Shino/Getty Images