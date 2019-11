Egyhavi mélyponton a forint

Meglepően erős ipari termelési adatot közölt szeptemberre a KSH, igaz a ma reggel közölt német export adat is meglepően jól sikerült, ez pedig reménysugár arra, hogy a német gazdaság talán elkerülte a recessziót és már az újabb fellendülés felé halad. Nyilván az is kedvező lenne, ha tényleg véget érne a kereskedelmi háború az Egyesült Államok és Kína között, mert az a német gazdaságra is intenzíven visszahatna.

Az októberi magyar inflációs adat magasabb lett kicsit a vártnál, de mivel az MNB továbbra is nagyon elkötelezett az ultralaza monetáris politika fenntartása mellett, így a magasabb inflációs adat érdemben nem támogatja a forint visszaerősödését.

A forint az utóbbi napokban egyébként intenzíven gyengült, tegnap óta azonban úgy tűnik megállt ez a gyengülés, a 332,5-333 közötti tartományban hullámzik tegnap délután óta a kereskedés.

A technikai kép azt jelzi, hogy az emelkedő trendvonalról, illetve a vízszintes támaszról 328 környékéről nagyon gyorsan felpattant az árfolyam, talán túl gyorsan is, így a globális hangulat javulása mellett benne van a levegőben egy kis forint visszaerősödés lehetősége. Amennyiben ez megtörténne, a 330-331 közötti zónát kell figyelni, mert az emelkedő trendvonal már ott tart, illetve a 2018 nyári lokális tető is ebben a tartományban található (támasz).

A forint nemcsak az EURHUF grafikonra tekintve mutatott gyors emelkedést az elmúlt napokban, hanem a régiós devizákkal szemben is, a relatív árfolyammozgást mutató grafikonon alulteljesítést látunk, igaz ennek mértéke egyelőre nem jelentős.

A forint a dollárral szemben is éppen az emelkedő trendvonalról pattant el a gyengülés irányába, de itt is nagyon gyors volt az emelkedés, így benne van a pakliban egy kis megnyugvás, forint visszaerősödés. Ha ez így lesz, akkor a 297,4 körüli támasz zónát lesz érdemes figyelni.

Címlapkép forrása: MTI Fotó: Kovács Tamás