Veszélyes szint felé indult a forint – Vissza tud még fordulni?

Az utóbbi hetekben a gyengülés felé mozdult a forint, egyértelműen alulteljesítő volt a magyar deviza, így közel került korábbi történelmi mélypontjához. Kedd reggelre kicsit enyhült a nyomás a forinton, de így is 334 körül kezdi a napot az euróval szemben, egy százalékon belül van a szeptemberi csúcs.

Kedd reggel 334 körül járt a forint az euróval szemben, ez alig jelentett változást a hétfő esti árfolyamhoz képest. Tegnap 334,5 felett is járt az euró jegyzése, majd a nap második felében enyhült kicsit a nyomás. Ennek ellenére továbbra is elmondható, hogy karnyújtásnyira van a szeptemberben látott 336,3-as forintmélypont, kevesebb mint egy százalék kellene ennek eléréséhez. A következő napokban érkező hírek kulcsfontosságúak lesznek a forint szempontjából is, a befektetők kiemelten figyelnek Donald Trump ma esti beszédére, mivel közeleg az európai autóipari vámokkal kapcsolatos határidő. A dollárral szemben 302,9 körül jártunk reggel, míg az angol font 389,2 forintba került.

A régiós devizák piacán sem látunk jelentős elmozdulást kora reggel, a lengyel zloty és a cseh korona is stagnálással kezdte a kereskedést. A feltörekvő piacokon eközben a török líra 0,1 százalékkal gyengült a dollárral szemben, a dél-afrikai rand pedig 0,3 százalékkal erősödött.

Az euró-dollár árfolyamban sem látunk jelentős elmozdulást kedd reggel, továbbra is a lélektani 1,10-es szint felett jár egy hajszállal a jegyzés. Ma kulcsfontosságú lesz Donald Trump beszéde, az amerikai elnök az Economic Club of New York rendezvényén beszél magyar idő szerint este. A befektetők az amerikai-kínai kereskedelmi háború miatt figyelnek az elnök szavaira, emellett közeleg a határidő, amikor döntenie kell az európai autóipari vámokról is. A japán jen 0,2 százalékos gyengüléssel kezdi a napot a dollárral szemben, míg az angol font minimális gyengülést mutat.