Délutánra szárnyakat kapott a forint a reggeli mélypont után

Most azt sem mondhatjuk, hogy a nemzetközi hangulat javulása vagy a kereskedelmi háborús feszültségek enyhülése tehetne jót a forintnak, hiszen az utóbbi napokban nem volt kiemelkedően rossz a hangulat a piacokon. Az viszont erőt adhatna, ha az MNB óvatos jelzést küldene a befektetőknek, eloszlatná a további lazítással kapcsolatos várakozásokat, ha zavarja a gyenge forint. Alapesetben erre csak december 17-én lesz lehetősége a Monetáris Tanácsnak, amikor kamatdöntő ülést tartanak és új inflációs előrejelzéssel is előrukkolnak. Ha a jegybank valamit kommunikálni akar, akkor azt soron kívül is megteheti egy nyilatkozattal például.