Már jó hangulatban is mélypontra esik a forint – Mi állítja meg a magyar devizát?

Miközben a nemzetközi hangulat alapvetően pozitív, a részvénypiacok csúcsot csúcsra halmoznak, mindenki a kereskedelmi háború első megállapodásának aláírását várja, a forint új mélypontra esett az euróval szemben kedd reggel. Vagyis már nem elsősorban a nemzetközi hírek mozgatják az árfolyamot, sokkal fontosabbá vált az MNB várható kamatpolitikája, a jegybank pedig a jelek szerint sziklaszilárdan hisz a laza monetáris politikában.

Mi történik most a forinttal?

Kedd reggel új történelmi mélypontra gyengült a forint az euróval szemben, most 337,24 az aktuális csúcs az árfolyamban. Ezzel az elmúlt egy hónapban 2,5%-os gyengülést mutat a magyar deviza, az év eleje óta pedig 5%-kal értékelődött le. A dollár jelenleg 306 forint közelében jár, ezzel az év eleje óta 9,2%-os forintgyengülést láttunk az amerikai devizával szemben.

A forint masszívan alulteljesítő volt az utóbbi hetekben: miközben a lengyel zloty fél százalékot gyengült egy hónap alatt, a cseh korona pedig még erősödni is tudott, nálunk a már említett 2,5%-os esés jött össze az euróval szemben. A dollárral szemben pedig a teljes feltörekvő piacon nehéz lenne olyan teljesítményt látni, mint a forinté (talán az argentin peso a kivétel), a 3,1%-os gyengülés mellett a korábban célkeresztben lévő török líra például 0,4%-kal tudott erősödni.

De miért szálltak rá hirtelen ennyire a forintra a befektetők? Az utóbbi időszakban változékonyak lettek a nemzetközi jegybankok kamatpolitikájával kapcsolatos várakozások, a Fed és az EKB további lazítása után megjelentek az első pozitív jelek a gazdaságban, ezért sokan úgy látják, hogy a legrosszabbon már túl vagyunk. Ez pedig azt jelentené, hogy nem lesz szükség további jegybanki lazításokra, de legalábbis az eddigi elképzelésekhez képest relatíve szigorúbb lehet a monetáris politika.

Közben viszont az MNB Monetáris Tanácsa kitart amellett, hogy a jelenlegi laza monetáris kondíciók megfelelők. Sőt, az utóbbi hetekben egyre több elemző vetette fel, hogy a jegybank akár további lazítással is előállhat, akár eszközvásárlással, akár végső esetben a kamat csökkentésével.

Vagyis miközben most éppen többen hisznek abban, hogy a Fed és az EKB megállhat a lazítással, az MNB kapcsán nincs ilyen várakozás. pedig a magyar reálkamat már most is messze a legalacsonyabb a feltörekvő piacon.

Mi menthetné meg a forintot?

A fentiek miatt van az, hogy a nemzetközi híráramlást tekintve harapófogóba került a forint: ha rossz hírek jönnek a világból (csúszik a kereskedelmi megállapodás, német recesszió fenyeget stb.), akkor erősödik a kockázatkerülés a befektetők részéről, ami a többi feltörekvő piaci devizával együtt rossz hír a forintnak. Ha viszont ezzel ellentétben kedvező hírek érkeznek, akkor azt veszik elő, hogy a magyar jegybank az egyik leglazább monetáris politikát tartja érvényben, és egyelőre láthatóan nem szeretne szigorítani.

Vagyis a jegybanknak kellene valamit mondania, ha komolyabb forinterősödést szeretne kiváltani. A legfontosabb kérdés, hogy mennyire zavarja a gyenge forintárfolyam a Monetáris Tanácsot, hol van a tűréshatáruk. Eleinte az elemzők azt gondolták, hogy 340 körüli árfolyam már kellemetlen lenne az MNB-nek is, az utóbbi hetekben viszont megjelentek olyan elemzések, melyek 2020-ra akár 350 közeli árfolyamot is el tudnak képzelni.

Mivel a gazdaságba már nem gyűrűzik be jelentősen a forintgyengülés a devizahitelek forintosítása és a devizaadósság leépítése után, így pénzügyi stabilitási aggodalmak nincsenek. Ezért "csak" az a kérdés, hogy az inflációban hogyan jelenik meg a forintgyengülés. Ebből a szempontból is kényelmes helyzetben lehet a jegybank, hiszen a magyar deviza botladozásának hatását ellensúlyozhatja a külső dezinflációs környezet. Legalábbis az MNB határozottan azt várja, hogy a következő hónapokban a gyenge európai konjunktúra még erőteljesebben érezteti hatását az árakban, és az inflációs kockázatok inkább lefelé mutatók.

Így akár az is segíthetne a forinton, ha az MNB a forintgyengülés inflációs hatásait hangsúlyozná, azzal ugyanis azt üzenhetné, hogy kész felvenni ellene a harcot. Egyelőre azonban ettől is messze vagyunk.

Ha az MNB-t zavarja a tartósan gyenge forint, akkor alapesetben december 17-én lesz lehetősége, hogy kommunikációjával fellépjen ellene, akkor tartja ugyanis idei utolsó kamatdöntő ülését a Monetáris Tanács. Ráadásul friss inflációs jelentés is érkezik az év végén, vagyis a döntés egybeesik azzal a negyedéves felülvizsgálattal, amit korábban a jegybank belengetett a monetáris politikai eszköztárával kapcsolatban. Persze ha nagyon zavarná a rekord gyenge forint az MNB-t, akkor „soron kívül” is léphetne első körben nyilatkozattal, a piac megnyugtatásával, de erre most minimális esélyt látunk.