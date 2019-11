Tépik a forintot a történelmi mélypont után

Tovább gyorsult a forint erősödési hulláma, már 334 alatt jár a kereskedés a bankközi piacon, azaz reggel óta 2 egységgel jött lejjebb az árfolyam az euróval szemben. A dollár kurzusa 303,4-nél jár most. A régiós devizák közül teljesen kilóg a forint mai erősödése, a zloty és a líra is csak 0,1%-kal erősödött az euróval szemben, így ez is növeli az esélyét annak, hogy a mai forintmozgás mögött elsősorban technikai elemzési tényezők állnak (ld. az alábbi posztunkban a kétszer is tesztelt 337-es árfolyamot és az arról való lefordulást).