Kapaszkodik tovább a forint, célba vette a 330-at

A 337-es szint kétszeri tesztelése után lefordult az euró/forint árfolyam a hosszú távú emelkedő trendvonalról, és az erősödés irányába indult el pénteken a forint. Ez hétfőn is folytatódott, így már 332-nél jár az árfolyam. A régiós devizák teljesítményéből kilógott ez a forinterősödés, a lengyel zloty csak mérsékelt erősödést produkált ez idő alatt.

A pénteki és hétfői látványos forinterősödés oda vezetett, hogy ma reggel már 332-nél jár a kereskedés az euróval szemben és amint látjuk, ezzel az árfolyam közelíti a 330-as zónát, ahol egy féléves emelkedő trendvonal, illetve a 100 napos mozgóátlag húzódik (330,7-nél). Utóbbi tavasz óta már négyszer is megállította a forint erősödési hullámait, tehát erre is oda kell figyelni és ehhez képest már csak bő egy egységnyi távolságra jár az EURHUF. Nagyon közel van tehát egy erős fal a forint további erősödése útjában.

A forint dollárral szembeni árfolyamában is megfigyelhetjük azt, hogy közelít a kurzus a féléves emelkedő trendvonalhoz (296 körül húzódik, míg az árfolyam ma reggel 300-nál jár, így 4 egységre jár az árfolyam ettől). Tegnap az euró/dollárban volt egy nagyobb emelkedés 1,10-ről 1,11 közelébe, azaz esett a dollár. Szerdán az ADP foglalkoztatottsági jelentés, pénteken pedig az árfogó amerikai munkapiaci jelentés jelenik meg, mindkét adat akár lényeges elmozdulást is hozhat a dollár árfolyamába, így ez a dollár/forintra is kihathat.

Címlapkép forrása: Andrew Harrer/Bloomberg via Getty Images