Nekiment a forint a falnak és lepattant róla

Amint azt a technikai elemzés alapján előre valószínűsítettük: elakadt a forint napok óta tartó menetelése az euróval szemben 330-nál és ma már láthatóan a gyengülés felé mozdult el.

Amennyiben a hosszabb távú technikai képet nézzük az EURHUF hetes grafikonján, továbbra is azt látjuk, hogy az emelkedő trendvonalak közé szorult a forint: fent a 337 körüli ellenállás állította meg az esését, lent pedig a 320 körüli zónában a másik emelkedő trendvonal lenne a korlát a további erősödés útjában.

Volt azonban egy ennél meredekebb emelkedő trendvonal is: az idén tavasztól húzható vonal, amely már eleve jelezte, hogy a 330-331 közötti zónában megállhat a forint menetelése. Ugyanebbe az irányba mutatott az is, hogy 330 közelében járt a 100 napos mozgóátlag, ami az elmúlt hónapokban már többször is megállította a forinterősödési hullámokat. E kettő tehát most tényleg megálljt parancsolt a forintnak, amelynek menetelése pénteken 330-nál véget ért, ma pedig már 331-ről 332 közelébe vissza is gyengült az euróval szemben. Meg kell persze jegyezni, hogy a régiós devizák közül ma a lengyel zloty is gyengült kicsit.

A forint dollárral szembeni grafikonján is látszik a fordulat (visszagyengülés), igaz itt ez hamarabb következett be, mint ahol az emelkedő trendvonal alapján „indokolt” lett volna (296 körül). A Fed szerda esti kamatdöntése (várhatóan tartás) és az ahhoz társított üzenetek a dollár oldalán keresztül akár nagyobb kilengést is hozhatnak a forint piacára, akárcsak a december 12-i előrehozott brit választások másnap hajnaltól megjelenő tényadatai. Az e heti makronaptárunk:

