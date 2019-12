Még mindig a 330-cal birkózik a forint

A jelek szerint 330 körül nyugodott meg kicsit a forint az euróval szemben, továbbra is ennél a lélektani szintnél ingadozik az árfolyam. Ma a parlamenti szavazás miatt az angol fontra is érdemes lehet figyelni, bár komoly meglepetés lenne, ha a képviselők elutasítanák a Brexit-alkut.

Péntek reggel 330,5 közelében járt a forint az euróval szemben, ez megegyezett a csütörtök esti árfolyammal. Az utóbbi napokban lassan megszokhattuk, hogy a 330-as lélektani határ körül ingadozik az euró jegyzése, most éppen egy hajszállal felette van, de továbbra is ez határozhatja meg az irányt. A dollárral szemben most 297,25-nél járunk, míg az angol font 386,9 forintba kerül.

Egyelőre a régiós versenytársaknál sem látunk nagy mozgást a reggeli órákban, a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulást mutat. A feltörekvő piacokon eközben a török líra 0,2 százalékkal erősödött a dollárral szemben, a dél-afrikai rand pedig hasonló mértékű gyengüléssel kezdte a napot.

Az euró-dollár árfolyamban sem látunk egyelőre nagy mozgást az év utolsó napjaiban, legutóbb a Fed és az EKB kamatdöntései után tapasztaltuk, hogy a dollár gyengülésnek indult. Ehhez képest ma reggelre minimális erősödést látunk az amerikai devizánál, 1,1118 körül jár a keresztárfolyam.