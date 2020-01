Lejtőre tették tegnap a forintot, ma már 332 közelében indul a nap

Kedden érezhetően gyengült a forint az euróval szemben, így szerda reggel már a 332-es szintet közelíti a jegyzés. A forint a legfontosabb régiós versenytársával, a lengyel zlotyval közösen gyengült.

Szerda reggel 331,8 körül járt a forint az euróval szemben, ez további minimális gyengülést jelentett a kedd esti szinthez képest. A forint tegnap már érezhetően gyengült, a 330 alatti szintről emelkedett a jelenlegi árfolyamig az euró jegyzése. A hangulatot továbbra is elsősorban a külföldi hírek, ezen belül is az amerikai-iráni konfliktusról szóló információk befolyásolják. A dollárral szemben most 297,6-nál járunk, míg az angol font 391 forintba kerül.

A régiós versenytársak közül a lengyel zloty is a forinthoz hasonló mértékben gyengült kedden, illetve ma reggel további 0,1 százalékos botladozással kezdett, miközben a cseh korona stagnál. A feltörekvő piacokon a török líra szintén minimális visszaesést mutat, míg a dél-afrikai rand 0,2 százalékot veszített.

Az euró-dollár árfolyamot továbbra is csendes kereskedés jellemzi 1,11-1,12 között, az Iránból érkező hírek függvényében ingadozik a jegyzés. Most 1,1147 körül jár az árfolyam, ami minimális euróerősödést jelent. Közben a japán jen 0,1 százalékkal erősödött a dollárral szemben, míg az angol font szintén kicsit javítani tudott tegnaphoz képest.

