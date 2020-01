Történelmi mélyponton a forint, kövesd itt az árfolyamok alakulását!

337,50 forintba került egy euró csütörtökön a bankközi devizapiacon, ami a hazai fizetőeszköz új történelmi mélypontja (vagy árfolyamának történelmi csúcsa, megközelítés kérdése). Nemcsak cikkeinkben lehet nyomon követni valós időben a devizapiaci fejleményeket, hanem különböző árfolyamoldalainkon is. Összeszedtük egy helyre ezeket, hogy olvasóink minden információhoz hozzájussanak.

Csütörtök reggel új történelmi mélypontra esett a forint, az euróval szembeni árfolyama a 337,40-es szinten is járt. Az okokról több cikkünkben is beszámoltunk, most azt gyűjtöttük össze, hol követhető nyomon a Portfolio oldalain az EUR/HUF árfolyamának alakulása.

Aki a Portfolio címlapjának tetején lévő árfolyamsávban lévő adatoknál átfogóbb pillanatképre vágyik, annak ajánljuk figyelmébe a Portfolio Deviza rovatát, ahol legfőbb devizakeresztek teljesítményét tekinthetjük át villámgyorsan.

Aki még többre vágyik, annak sem kell messzire mennie: csak kicsit kell lejjebb görgetni címlapunkon, ugyanis kiemelt helyen található az árfolyamközpontunk. Itt a legfontosabb devizaárfolyamok napon belüli teljesítményét követhetik nyomon az érdeklődők.

És még ennél is tudunk többet nyújtani. Mindegyik árfolyammegjelenítésünk ugyanis kattintható (árfolyamsáv, devizakeresztek, árfolyamközpont), amivel könnyedén átnavigálhatunk az adott devizapár egyedi árfolyamoldalára. Ezen az oldalon az olvasók hozzájutnak az instrumentum legfontosabb adataihoz, valamint az árfolyamgrafikon időtávja is állítható.

Az egyedi árfolyamaloldalainkon nemcsak a legfontosabb adatokat és grafikonokat találhatják meg olvasóink, hanem tematikusan elérhetőek az adott árfolyamhoz kapcsolódó hírek időrendi sorrenben.

Ha pedig minden eszközosztály aktuális teljesítménye érdekli az olvasókat, akkor nem maradt más hátra, mint a Portfolio Árfolyam aloldalának felkeresése. Valós idejű adatok előfizetése érdekében ide kell kattintani.

