Akár már ma történelmi mélypont fenyegetheti a forintot

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Csütörtökön a nap második felében a váratlan cseh kamatemelés tett be a forintnak, így 338 felett is járt az euró jegyzése. Onnan azóta sem tudott jelentősen visszaerősödni a magyar deviza, így hajszálra van a 338,7-es korábbi történelmi mélypontjától. A forint számára az sem jó hír, hogy a dollár épp most próbálja lebirkózni az 1,10-es lélektani szintet, a jelek szerint sikerrel.