Történelmi pillanat: 340 forint felett az euró

A koronavírus miatti befektetői aggodalmak egyébként is a dollár malmára hajtják a vizet, közben az olasz kormánykoalíciós belül újra erősek a feszültségek és a recesszió közelében billegő olasz gazdaság az eurót is sújtja: mindez pedig elegendő volt ahhoz, hogy az euró az elmúlt napokban sorozatosan gyengüljön a zöldhasúval szemben. Tegnap délután átmenetileg 1,09 alatt is járt a kereskedés, ami új négyhavi eurómélypontot jelentett, aztán volt egy kis korrekció, ma reggel 1,0910 körül állnak a jegyzések. Amint látható: ha elesik az 1,0880-as támaszszint, akkor rögtön 2,5 éves eurómélypontról beszélhetnénk és a jegyzések rövid idő alatt akár az 1,05 körüli támasz zónáig süllyedhetnek.

Érdekes látni, hogy még a gyengélkedő euróval szemben sem tud talpra állni a forint, amely tegnap este átmenetileg újra 339-ig esett, ma reggel pedig 338,5-ig tudott csak visszaerősödni. Közben a német DAX-index, az amerikai S&P500 index új történelmi csúcson jár, tehát a koronavírus gazdasági hatásai mellett is erős a részvénypiacon a kockázati étvágy. Ez pedig a forint masszív negatív reálkamat tartalma miatt azért gyengíti a forintot, mert az utóbbi időszakban már forintban vesznek fel kamatkülönbözetre játszó carry trade pozíciókat a befektetők (eladják az alacsony kamattartalmú forintot és magasabb kamatozású devizát vesznek belőle). Erős részvénypiaci kockázati étvágy pedig táplálja az új carry trade pozíciók felvételét, azaz a jó részvénypiaci hangulat gyengíti a carry pozíciók finanszírozó devizájaként a forintot is. Amikor elromlik a hangulat és zárják ezeket a pozíciókat, akkor pedig erősödik a forint, mert visszaveszik ezeket a pozíciókat. A témáról múlt héten írt elemzésünk:

Részben ezért, részben pedig azért gyengélkedik most a forint, mert a múlt héten felfelé átment az EURHUF a berajzolt emelkedő trendvonalon felfelé, így megnyílt a tér felfelé. Amint rámutattunk, akár a 350-es szint körülig is felkúszhat rövidesen az árfolyam.

Az erősödő dollár és gyengélkedő forint együtt azt eredményezte, hogy a dollár/forint jegyzések a 310-es szintet is elérték a minap, amire 19 éve nem volt példa. A mindenkori forint történelmi csúcs itt 2001-ben 318 körül volt, és amint látjuk, a hosszú távú trendvonal ennél feljebb, 324-325 között húzódik, így akár ebben a devizakeresztben is új forint történelmi mélypontot láthatunk nemsokára.

