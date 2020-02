Mit léphet az MNB márciusban? A piac már kamatemelést áraz

Egyelőre nehéz megjósolni, mit léphet márciusban az MNB azt követően, hogy a héten Nagy Márton arról beszélt, hogy minden eszközt készek bevetni az infláció ellen. A Raiffeisen Bank elemzői szerint ugyan a piacon már kamatemelést áraznak, könnyen lehet, hogy a jegybank kitart még az utolsó pillanatig, csak megpróbálja elhitetni a közelgő szigorítást.

A héten megjelent vártnál magasabb inflációs adat után az MNB hangsúlyozta, hogy a jelenlegi emelkedő trendért felelős hatások februártól ismét csökkenni fognak, ezzel márciusra már újfent a toleranciasávban lesz az infláció, és egyébként is mindent megtesz annak érdekében, hogy azt a célon tartsa, például az FX-swap állomány további csökkentésével – kommentálta az utóbbi napok történéseit heti elemzésében a Raiffeisen Bank. Hozzátették, hogy a szóbeli intervenció eredményes volt, komoly korrekciót láttunk a forint piacán az utóbbi két napban. A bank szakemberei szerint 2020-2021-ben átlag 3,8%-os inflációval számolhatunk, az indirekt adók nélküli maginfláció pedig ezalatt 3,4% körül alakulhat.

A fentiek alapján egyáltalán nem egyértelmű, hogy a márciusi kamatdöntő ülésen változtat-e az irányadó kamatokon a jegybank

Az is lehet, hogy a Monetáris Tanács még márciusban is csak a likviditás további szűkítését jelenti be, miután addigra már ismert lesz a februári inflációs adat, amely előreláthatólag addigra némileg lehűti az inflációval kapcsolatos piaci félelmeket.

Jelenleg egyébként az EUR/HUF FX-swapokból számolt implikál forinthozamok és az FRA-k nagyjából 25 bázispontos kamatemelést áraznak márciusra, ami persze addig csökkenhet – teszik hozzá a Raiffeisen szakemberei. A bankközi kamatok mindenesetre még feljebb mozdulhatnak a következő hetekben, ami annak az ára lehet, hogy pusztán az FX-swap állomány további vágásával elkerülhető legyen egy tényleges kamatemelés, amely a fenti inflációs pálya mellett akár a hitelesség rovására is mehetne.

Összességében az elemzők szerint az MNB, amíg nem bizonyos a fordulat az inflációs trendekben, megpróbálja elhitetni a piacon az esetleges kamatemelést, amelyre a korábbi hasonló és többnyire egyébként sikeres taktikázások alapján utólag nem feltétlenül kerít majd sort.