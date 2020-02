Jól tűri a forint az újabb amerikai szakadást

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az MNB mai kamatdöntési közleménye után a napi csúcsig erősödött a forint az euróval szemben, aztán ahogy egyre romlott az amerikai piacokon is a hangulat a koronavírus terjedése miatt, úgy esett a forint is. Estére 338,7-ig emelkedett az euró jegyzése és amellett sem emelkedett tovább, hogy közben az amerikai részvényindexek ma is hatalmas esést produkáltak a nagyfokú menedékkeresés mellett.