Hirtelen szárnyalásba kapcsolt a forint - Mi történik?

Látszólag ok nélkül szárnyal a forint, a többi feltörekvő piaci deviza sokkal kisebb mértékű korrekciót mutat. A lengyel zloty például továbbra is 0,1 százalékos esésben van tegnaphoz képest, a cseh korona pedig 0,2 százalékkal áll gyengébben az euróval szemben. Komoly hírt nem látunk a dolog mögött, ami indokolná a forint erősödését, de több lehetséges magyarázat is van:

Technikai alapon a 340 feletti korábbi történelmi csúcs erős ellenállás lehetett.

Részben a dollár erősödése miatt folyamatosan zárhatják a forinttal szembeni shortjaikat a befektetők.

Az sem zárható ki, hogy az MNB állt be 340-nél megvédeni a forintot, bár a drekt devizapiaci intervencióról soha nem fogunk biztosat tudni.