335-nél komoly falba ütközött a forint az amerikai kamatvágás után

Ma reggel a hirtelen gyengülést ugyanolyan intenzív erősödés követte a forint piacán, így máris bejárta a 337-338 közötti tartományt az euróval szemben. Közben a külpiaci hangulat határozottan javul a koronavírus miatti piaci pánik enyhülésével, ez pedig a forintnak is támaszt adhat. Ebben segíthet az a piaci bizakodás is, hogy márciusban már talán lép valamit az MNB is az inflációs kockázatokra hivatkozva, ami szintén támogathatja a forintot.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 03. 03. Ugranak a tőzsdék a nagy pofon után

Kapcsolódó cikkünk 2020. 03. 03. Egy hónapot adott magának az MNB - Rázós hetek elé néz a forint

Amennyiben megnézzük nagyon messziről, hogy mit csinál a forint az euróval szemben, azt látjuk, hogy a 12 éves emelkedő trendvonalat bár felfelé átlépte kicsit, de nem indult meg látványosan felfelé, inkább megtorpanásnak mondanánk az EUR/HUF februári havi gyertyáját.

Amennyiben az elmúlt hetek árfolyamára nézünk, dupla tetőt fedezhetünk fel 340,5 körül, ahonnan múlt pénteken azután fordult le gyorsan az árfolyam (forinterősödés), hogy alulról tesztelte a berajzolt emelkedő trendvonalat. Ez ismét csak afelé mutat, hogy a 340 körüli zóna nagyon erős ellenállás és inkább lefelé, a forint erősödése irányába van mozgástere az árfolyamnak.

A forint dollárral szembeni hosszú távú (havi) grafikonján is fordulós jelet fedezhetünk fel, hiszen beleütközött 314 körüli árfolyam mellett a hosszú távú emelkedő trendvonalba, majd nagyobb kanócot hagyott a februári havi gyertya. A berajzolt rövidebb távú emelkedő trendvonalra kell figyelni, ami most 299-nél húzódik: ha ez elesik, akkor akár nagyobb forinterősödés is kibontakozhat.

Címlapkép forrása: Shutterstock