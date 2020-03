OTP: A gyenge forint mentheti meg a magyar növekedést a koronavírustól

Portfolio Cikk mentése Megosztás In English

Továbbra is 3,3%-os GDP-növekedésre számítanak 2020-ban az OTP Bank elemzői, azonban a koronavírus miatt ebben lefelé mutató kockázatokat látnak – olvasható a bank friss elemzésében. Az esetleges visszaesés kivédésére ugyanakkor a költségvetésben is van mozgástér, illetve a gyenge forint is tompíthatja akár az export botladozását.