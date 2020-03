Kiderült, miért félnek a vezérek a forint zuhanásától

A PwC vezérigazgató-felméréséből kiderült, hogy a vállalatvezetők egyre nagyobb kockázatnak tartják az árfolyamváltozást. Miután a forint több alkalommal is történelmi mélypontra süllyedt az euróval szemben, így nem meglepő, hogy ez egy fontos kockázati faktor lett a cégvezetők körében.

„Népszerű téma volt a vezérigazgatói interjúkon a forint árfolyamának alakulása, erről rendkívül vibráló beszélgetések voltak” – válaszolta a Portfolio kérdésére Lőcsei Tamás, a PwC Magyarország vezérigazgatója a felmérés bemutatóján.

Egyes vezérigazgatók fogadást kötnek egymással arról, hogy hol lesz az euró/forint árfolyam a jövőben

– mondta Lőcsei, rámutatva arra, mennyire népszerű téma a forint a cégvezetők körében.

Kereskedés EUR/HUF devizapárral az Alfa Traderen! Start

„A vélemények azonban nagyon megoszlanak arról, hogy kedvező vagy kedvezőtlen a forint leértékelődése attól függően, hogy milyen vállalatnál jártunk” – fejtette ki Lőcsei. A termelő vállalatok még örülnek is, azonban a hazai piacra szolgáltató vállalatok nem.

Forrás: PwC

„A termelővállalatok kevésbé aggódnak, ami érthető, mert nekik a forint leértékelődése egy kicsit olcsóbb munkaerő-költséget jelent és magasabb forintbevételeket az exportértékesítések után. Néhányan nagy mosollyal azt mondják, hogy csak így tovább, jót tesz a termelési eredmény szempontjából” – fejtette ki Lőcsei.

A szolgáltató vállalatoknál azonban kevésbé voltak vidámak a cégvezetők, akik azon gondolkodnak, hogyan lehet a szabályozókat beavatkozásra bírni, hogy állítsák meg a forint árfolyamának esését

– mondta Lőcsei, rámutatva, hogy rájuk negatívan hat a leértékelődés. És már nem csak a szolgáltatók, hanem állami képviselők is gondolkodnak ezen.

Lőcsei arra számít, hogy nem fog tovább romlani jelentősen a forint az euróval szemben. „Ez egy bátor kijelentés, de úgy látom, semmi sem indokolná a további gyengülést” – hangsúlyozta, kiemelve azt is, hogy vannak a világgazdaságban olyan tényezők is, amelyek tudnak váratlan helyzeteket okozni, ami akár spekulációs helyzeteket is okozhat. „Reméljük, hogy ilyen nem lesz, ennek elkerülése fontos a magyar gazdaság növekedése szempontjából” – tette hozzá.

Címlapkép: Getty Images