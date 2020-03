Falnak ment a forint, nem tud tovább erősödni

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Kifulladni látszik a forint erősödése azt követően, hogy 340-ről átmenetileg 335 alá is benézett a magyar deviza. A legnagyobb figyelem most a jegybankok lépéseit övezi, az MNB kamatpolitikája is érdekes lehet a globális lazítási hullámban.